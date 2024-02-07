徐德顺

日前，国务院批复同意实施由商务部和湖南省人民政府共同编制的《中非经贸深度合作先行区建设总体方案》。方案描绘了中非经贸深度合作先行区“促进中非资源共享、平台共建、产业共兴”的战略定位，明确了中长期分阶段的发展目标“到2027年，先行区初步成为具有一定国际影响力的对非开放合作平台”“到2035年，先行区基本建成辐射带动作用明显、各方资源广泛汇聚、具有国际竞争力的对非经贸合作平台”，以及确定了“六大中心”重点建设任务，即建设非洲非资源性产品集散交易中心、中非跨境电商合作中心、中非产业链培育中心、中非金融合作中心、服务中西部地区的对非物流中心、中非经贸交流促进中心。

该方案的实施，是中方落实2021年中非合作论坛第八届部长级会议上提出的“九项工程”之贸易促进工程的重要举措，是中方践诺致力于中非经贸合作高质量发展的具体行动。方案内容“全面”，涉及经贸领域诸方面，包括贸易、产业、金融、人文合作等；处处体现了共商共建共享的“双赢”原则，彰显中方真实亲诚对非政策理念和正确义利观；强调“深度”提质增效，打造对非经贸合作新高地；注重“先行”，压实湖南省政府主体工作责任，依托中国（湖南）自由贸易试验区，承担试制度、闯新路、做先导的重要角色，努力加快形成一批可复制、可推广的合作新经验、新做法。

1955年万隆会议开启中非外交大门后，在中非双方共同努力下，经贸合作不断拓宽，特别是2000年中非合作论坛成立后，经贸合作更为紧密。自2009年起，中国已经连续15年保持非洲第一大贸易伙伴国地位，中国是非洲最大的进口国和出口国。中非资源互补优势明显，贸易韧性强，贸易结构持续优化，贸易总体保持动态平衡。截至2023年底，享受98%税目输华产品零关税的非洲国家已达到27个，有利于促进非洲产品对华出口。2023年中国自非进口坚果、蔬菜、花卉、水果同比分别增长130%、32%、14%和7%；新能源汽车、锂电池、光伏产品“新三样”出口同比增长291%、109%和57%，助力非洲绿色能源转型和低碳经济发展。

先行区建设带来的“全面”“双赢”“深度”“先行”的经贸合作符合中非双方发展需求，中国将迎来更多“非洲产”，越来越多的非资源类产品将进入中国市场。非洲将出现更多“中国造”，越来越多的中国产品、技术、资金将进入非洲绿色能源、蓝色经济、信息高速公路、医疗保健、工程装备、农业、教育等领域。预计中非双方在推动跨境电商、海外仓、离岸贸易等外贸新业态发展方面将取得新进展，在关键矿产产业链供应链、本币计价结算、贸易通关便利、物流畅通、规则标准制度开放、人文交流等经贸多领域合作方面将取得新突破。中非经贸合作行稳致远，正坚实地迈向高质量发展新阶段。

近70年中非双方经贸合作成果表明，中非是患难与共的好兄弟，是合作共赢的好榜样，是南南合作的好典范，是完善全球治理、维护国际公平正义的重要力量。中非经贸合作，促进了非方的就业、民生问题得到切实改善，经济得到长足发展，致使一些别有用心者鼓吹中方“资源掠夺论”“债务陷阱论”的谬论不攻自破。当今世界正面临百年未有之大变局，“去风险化”、逆全球化思潮有所抬头，中方仍会致力于将“一带一路”倡议同非盟《2063年议程》和非洲各国发展战略对接。未来中非经贸合作前景光明，任重而道远。

（作者是商务部国际贸易经济合作研究院研究员）

(责编：于洋、刘慧)