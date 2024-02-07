新华社联合国2月6日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表戴兵6日呼吁，国际社会努力降低巴以冲突对伊拉克局势所造成的外溢影响。

戴兵在安理会伊拉克问题公开会上表示，一段时间以来，巴以冲突持续升级，伊拉克也受到外溢影响波及，伊境内发生多起袭击事件，安全局势令人担忧。中方呼吁各方特别是有影响力的大国，尊重伊拉克主权、独立和领土完整，保持冷静克制，避免采取加剧局势紧张的行为，为推动局势降温发挥建设性作用。

戴兵说，伊拉克政府顺利完成省级议会选举，采取切实举措推进经济改革、打击腐败、创造就业、改善公共服务，中方对此表示赞赏。伊拉克各派别加强团结、实现和解、致力发展，符合伊拉克人民根本利益。中方支持伊拉克中央政府和库尔德地区政府继续就未决问题加强对话协商，寻求可持续解决方案。中方支持伊拉克同地区国家发展睦邻友好关系，支持伊拉克与科威特继续推动寻找科失踪人员和国家财产工作不断取得进展。

戴兵说，联合国伊拉克援助团（联伊援助团）自2003年成立以来，为支持伊拉克重建和发展作出了重要贡献。当前伊拉克国内局势稳步改善，伊拉克政府治理能力持续提升，联伊援助团应结合伊拉克实际情况变化，及时作出调整。中方期待秘书长根据安理会第2682号决议要求对联伊援助团进行独立战略评估，充分听取伊拉克政府意见，就精简优化特派团授权、合理配置人员和资源提出建议。安理会应在充分尊重当事国主权和意愿前提下，认真研究特派团未来前景。

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