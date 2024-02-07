人民网卢萨卡2月7日电 （记者黄培昭）从赞比亚首都卢萨卡驱车北行，大约一个半小时后，醒目的“赞比亚江西经济合作区”几个大字映入记者的眼帘。

赞比亚江西经济合作区正门。人民网记者 黄培昭摄

进入合作区，环境干净整洁，井然有序，一排排厂房和办公楼恢弘气派，静静伫立。现代化的厂房里，当地工人正在中国师傅的带领下操作机器，认真作业，一幅热火朝天的忙碌场景。

经贸合作区厂房内，当地工人正在紧张作业。人民网记者 黄培昭摄

合作区总经理徐剑锋向人民网记者介绍说，为了适时抓住“一带一路”国际合作新机遇，加强国际产能合作，带动省属优势企业“走出去”，2018年8月，由中国江西国际经济技术合作有限公司等7家省属国有企业，共同出资在赞比亚设立“江西联合工业投资有限公司”，推进境外工业园建设。

2023年10月13日，赞比亚总统希奇莱马、江西省常务副省长任珠峰为合作区揭牌，合作区主要设施正式投入使用。

位于距离首都88公里处的“赞比亚江西经济合作区”。人民网记者 黄培昭摄

记者在采访中了解到，江西经济合作区位于赞比亚中央省齐邦布市，占地23.89平方公里，距齐邦布市城区1.5公里，距首都卢萨卡88公里，地理位置优越、交通便利、劳动力及水电等配套较为齐全，是广大企业家投资非洲、投资赞比亚的优秀平台。

“合作区是江西省国有企业联合在境外重点打造的第一个经贸园区项目，园区功能定位集工业、贸易、物流、综合服务为一体，休闲娱乐、医疗教育、生活配套设施齐全，打造具有中赞合作特色、符合赞比亚经济发展需要的新型生态城区。”徐剑锋说。

2020年8月17日，赞比亚发行量最大的主流报刊《赞比亚时报》在“中赞论坛”专栏，持续刊发了有关赞比亚江西经济合作区的报道文章，对合作区推动当地经济发展大加点赞，希望中国建设更多这样惠及当地民生和社会发展的经济合作区。

据了解，合作区项目自建设以来，已经为当地创造了500多个就业岗位，吸引了大量企业入驻，还通过鼓励自主种植各类蔬菜水果，解决了部分当地农民的就业难问题，受到各方好评。

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