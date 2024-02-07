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中国驻美国大使馆举办侨学界春节招待会

2024年02月07日13:22 | 来源：人民网-国际频道
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人民网华盛顿2月6日电 （记者李志伟）当地时间2月5日晚，中国驻美国大使馆举办侨学界专场春节招待会，500余名旅美华侨华人、中国留学生、中资机构人员代表参加，共庆新春佳节。

当地时间2月5日晚，中国驻美国大使馆举办侨学界专场春节招待会。 人民网记者 李志伟摄

当地时间2月5日晚，中国驻美国大使馆举办侨学界专场春节招待会。人民网记者 李志伟摄

中国驻美国大使谢锋发表致辞，向全体在美同胞致以亲切问候，向祖国人民送上新春祝福。谢锋说，归途虽远，祖（籍）国很近，使馆永远是海外同胞身边的家，欢迎回家过年。

中国驻美国大使谢锋发表致辞，向全体在美同胞致以亲切问候。人民网记者 李志伟摄

中国驻美国大使谢锋发表致辞，向全体在美同胞致以亲切问候。人民网记者 李志伟摄

谢锋说，旅美侨胞积极融入美主流社会，坚定支持中美关系发展，坚决捍卫祖（籍）国利益，主动传承中华优秀传统文化，团结一致维护自身正当合法权益，用行动践行勤劳勇敢的优秀品质，发扬爱国爱乡的优良传统。

谢锋强调，中国驻美使馆始终把人民至上放在心间，把外交为民扛在肩上，对每一位旅美侨胞的安危冷暖念兹在兹，尽心竭力提供全天候、高质量服务。新的一年，希望大家共赴祖（籍）国现代化之约，共享高质量发展的历史机遇，共享祖（籍）国繁荣富强的伟大荣光；共担民族大义，积极投身反“独”促统事业；共架友好之桥，做中华文化的传播者、中国故事的讲述者、民间友好的助推者，为探索中美新时期正确相处之道贡献智慧和力量。

四川省成都市川剧研究院带来了精彩的川剧演出。人民网记者 李志伟摄

四川省成都市川剧研究院带来了精彩的川剧演出。人民网记者 李志伟摄

在招待会上，由文化和旅游部派遣的四川省成都市川剧研究院进行了“欢乐春节”演出。精彩的川剧演出赢得了现场来宾的热烈掌声。当天的活动还有古筝演奏、美声合唱、舞狮表演，来宾们还体验了剪福字、写对联等春节民俗。

500余名旅美华侨华人、中国留学生、中资机构人员代表参加了春节招待会。人民网记者 李志伟摄

500余名旅美华侨华人、中国留学生、中资机构人员代表参加了春节招待会。人民网记者 李志伟摄

图为美国民众体验中国春节民俗。人民网记者 李志伟摄

图为美国民众体验中国春节民俗。人民网记者 李志伟摄

美国南佛罗里达州华商会主席张学锋表示，春节是中华民族最盛大的节日，也是凝聚全球华人的纽带，更是向美国民众展示我们中华文化的一个窗口，作为海外游子，衷心祝愿祖国繁荣昌盛、国泰民安。

留学生王碧霄表示，参加春节招待会的活动，使她深深感受到祖国的温暖和强大，自己一定不辜负祖国的希望，努力学习、不忘初心，做一名中华文化的传播者。

(责编：崔越、刘慧)

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