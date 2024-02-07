新华社华盛顿2月6日电 美国哥伦比亚特区联邦巡回上诉法院6日宣布一项裁决，认定美国前总统特朗普在“干预2020年选举”案中不享有豁免权，可以被起诉。特朗普方面表示将上诉。

美国司法部特别检察官杰克·史密斯去年就特朗普涉嫌推翻美国2020年总统选举结果正式对他提出4项刑事指控。特朗普表示，他担任美国总统期间所有官方行为受行政豁免权保护，不能被起诉。就这一争议，双方诉诸法院。

哥伦比亚特区联邦巡回上诉法院6日裁决说，就此刑事案件，前总统特朗普已成为公民特朗普，享有同其他所有刑事案件被告一样的辩护权。但是，特朗普担任美国总统期间享有的任何行政豁免权不再保护其免受此次起诉。

特朗普正再次竞选美国总统，并在共和党初选中领跑。其竞选团队发言人表示，特朗普不认同哥伦比亚特区联邦巡回上诉法院裁决，将上诉至联邦最高法院。

特朗普是美国历史上首位受到刑事指控的前总统，他涉及4起刑事案件，合计受到91项刑事指控，一些案件的审判可能在今年进行。特朗普否认所有指控，指责美国现任总统拜登以及民主党对他进行“政治迫害”、干预今年大选。拜登正在竞选连任美国总统，并对特朗普相关说法予以否认。

拜登在美国2020年总统选举胜出后，特朗普拒绝承认败选，还反复宣称选举中存在大规模舞弊，为2021年1月6日发生的“国会山骚乱”埋下导火索，引发一系列政治和法律纷争。近期，拜登和特朗普加大了相互攻击的力度，均指责对方是美国民主的威胁。（参与记者：孙丁、熊茂伶）

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