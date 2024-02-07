周琳佳 袁蒙 张文捷 【比利时】晓琳

曹县位于山东省西南部菏泽市，处于鲁苏豫皖四省八县交界处，据传商汤曾建都于此，有着悠久的历史和深厚的文化底蕴。

近年来，曹县的汉服产业发展得如火如荼。虽起步晚，但凭借加工表演服饰的产业基础，并借助电商之力，曹县汉服迅速发展起来，如今已占据全国汉服市场四成份额，成为中国最大的汉服生产基地。随着春节邻近，这里生产的“拜年服+马面裙”组合更是销售火爆，供不应求。

日前，人民网“看见中国”多语种融媒体团队走进曹县，探寻这里汉服经济火爆出圈背后的故事，感受这座汉服制造小城的独特魅力。

1月24日，在山东省菏泽市曹县大集镇穿越大唐汉服云仓直播基地展厅里摆放的汉服。人民网 周琳佳摄

“汉服潮”带动年轻人返乡就业

去年刚毕业的张子晨是一名“00后”汉服设计师，出于对汉服以及中国传统文化的喜爱，毕业后她选择回到家乡从事汉服设计。对于家乡这几年的发展，她说：“国潮的兴起是必然的，听到别人说自己的汉服出自菏泽曹县，我感到非常自豪。”

1月23日，在山东省菏泽市曹县有爱云仓直播基地，张子晨正在设计汉服。人民网记者 袁蒙摄

对张子晨而言，汉服设计最大的难点在于创新。“如何将传统文化与现代元素相结合，受到当代人的喜爱，是设计师们最需要考虑的问题。"目前她正在设计一款"青花瓷"系列的马面裙和上衣。“这款汉服运用了青花瓷淡雅和洁白的色彩，并且融入了菏泽的地域文化特色牡丹花。” 谈到自己的作品时，不难从她脸上看出自豪的神情。

平日逛街或是外出旅行时，张子晨也会穿上自家设计的汉服。“穿汉服出门感到非常自信，像是把传统文化穿在了身上。”

“把我们这一片的人都利用起来了”

“裁剪、缝合、卷边、烫熨、压褶、上腰......”云牧服饰有限公司生产部领班高燕正在介绍缝制马面裙的工序。她的身后是一群平均年龄在50岁左右的阿姨，也是该车间的主要生产力。针线在她们手中灵活的穿梭，随着脚下踏板的摆动，缝纫机密密的针脚落在布料衔接处，“嗒嗒嗒”几下，一条马面裙的腰带便缝制完成了。高燕说：“看到自己做的汉服非常有成就感，而且相比以前做演出服，收入也增加了。”

1月24日，在山东省菏泽市曹县大集镇云牧服饰有限公司，高燕正在缝制马面裙。人民网记者 袁蒙摄

近年来，随着曹县汉服产业的发展，吸纳的当地闲置劳动力越来越多。以前在家带孩子的妇女和老人现在都能帮忙做衣服、缝扣子，有了自己的收入。提到这一变化，高燕笑眯了眼：“特别是做机工、烫熨，把我们这一片的人都利用起来了。”

电商赋能，破圈而出

“大家可以看看我们家用的是织金加仿妆花的工艺”“我身上穿的是14号链接。”在位于曹县的有爱云仓直播基地里，主播们正在热火朝天地直播。

据了解，有爱云仓是仓储式的直播基地，展厅里摆放着近4000款汉服，同时也提供了直播的场地、设备等。主播只需要带上手机，便可开播。该基地共打造了40个直播间，已吸引主播15人，每天的直播销售额为25万元左右。

1月23日，在山东省菏泽市曹县有爱云仓直播基地，姚驰行正在直播带货。人民网 周琳佳摄

有爱云仓汉服直播基地总经理姚驰行也是主播的一员，身着马面裙的她刚刚下播。她非常热情地介绍着自己身上的“凤纹”马面裙：“马面裙已经有千年的历史了，它最大的特点是便于骑马，穿起来又酷又飒，步步生风。”对于未来她满怀期待：“我想让每个女人的衣柜里都有一条马面裙，让马面裙走入到我们的生活中。”

不断完善的电商业态极大助力了曹县汉服产业的发展，帮助这座传统的农业大县迅速破圈。目前曹县拥有电商企业7000余家、网店8.3万余个。“家家开网店、人人懂电商”——这里形成的浓厚电商氛围成为曹县汉服产业迅速发展的内生动力和核心竞争力。

(责编：王禹蘅、刘慧)