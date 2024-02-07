人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国驻阿尔及利亚使馆举办“温暖迎春·共庆中国年”旅阿中国同胞新春招待会

2024年02月07日09:49 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网阿尔及尔2月7日电 （记者郝瑞敏）2月5日，中国驻阿尔及利亚使馆举办“温暖迎春·共庆中国年”旅阿中国同胞新春招待会，中国驻阿尔及利亚大使李健出席并致辞，在阿华侨华人、中资机构、援阿医疗队、留学生、汉语教师以及使馆工作人员等约300人欢聚一堂，共庆农历龙年新春。

“温暖迎春·共庆中国年”活动现场。中国驻阿尔及利亚大使馆供图

“温暖迎春·共庆中国年”活动现场。中国驻阿尔及利亚大使馆供图

李健在致辞中向旅阿同胞致以诚挚的新春祝福，指出中国高质量发展和中国特色大国外交取得重大成就，中阿全面战略伙伴关系展现新气象、迈上新台阶。李健称赞旅阿同胞为增进两国民心相通、助力两国共同发展发挥重要桥梁作用，希望大家在新的一年继续心系祖国，在各自领域推动中阿务实合作，使馆将深刻践行外交为民理念，一如既往为旅阿同胞做好服务、排忧解难，维护同胞们的安全与合法权益。

中国驻阿尔及利亚大使李健致辞。中国驻阿尔及利亚大使馆供图

中国驻阿尔及利亚大使李健致辞。中国驻阿尔及利亚大使馆供图

与会同胞共祝祖国繁荣昌盛、中阿关系更上一层楼，纷纷表示统一、强大的祖国永远是海外同胞最坚强的后盾，愿积极响应党和国家号召，为推进中国式现代化、助力中阿合作提质升级贡献力量。

招待会现场张灯结彩、欢声笑语、年味十足，使馆、中资机构、留学生联袂登台，献上精彩纷呈的文艺节目。使馆并向与会同胞发放“温暖迎春·共庆中国年”新春暖心包。

(责编：王禹蘅、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部