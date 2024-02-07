人民网阿尔及尔2月7日电 （记者郝瑞敏）2月5日，中国驻阿尔及利亚使馆举办“温暖迎春·共庆中国年”旅阿中国同胞新春招待会，中国驻阿尔及利亚大使李健出席并致辞，在阿华侨华人、中资机构、援阿医疗队、留学生、汉语教师以及使馆工作人员等约300人欢聚一堂，共庆农历龙年新春。

“温暖迎春·共庆中国年”活动现场。中国驻阿尔及利亚大使馆供图

李健在致辞中向旅阿同胞致以诚挚的新春祝福，指出中国高质量发展和中国特色大国外交取得重大成就，中阿全面战略伙伴关系展现新气象、迈上新台阶。李健称赞旅阿同胞为增进两国民心相通、助力两国共同发展发挥重要桥梁作用，希望大家在新的一年继续心系祖国，在各自领域推动中阿务实合作，使馆将深刻践行外交为民理念，一如既往为旅阿同胞做好服务、排忧解难，维护同胞们的安全与合法权益。

中国驻阿尔及利亚大使李健致辞。中国驻阿尔及利亚大使馆供图

与会同胞共祝祖国繁荣昌盛、中阿关系更上一层楼，纷纷表示统一、强大的祖国永远是海外同胞最坚强的后盾，愿积极响应党和国家号召，为推进中国式现代化、助力中阿合作提质升级贡献力量。

招待会现场张灯结彩、欢声笑语、年味十足，使馆、中资机构、留学生联袂登台，献上精彩纷呈的文艺节目。使馆并向与会同胞发放“温暖迎春·共庆中国年”新春暖心包。

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