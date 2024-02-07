新华社柬埔寨波萝勉2月7日电 通讯｜“我终于可以看见！”——记第一万名柬埔寨消除白内障致盲项目治愈患者

新华社记者吴长伟 廖泓清

“我终于可以看见！”揭开眼睛上的纱布，柬埔寨白内障患者杜格沙伦重见光明，新生活令她满怀期待。

由于无法负担手术费用，68岁的杜格沙伦已在失明中度过一整年。今年一月底成功接受手术的她，成为中国广西医疗团队和中国香港非政府组织共享基金会合作开展的消除白内障致盲项目治愈的第一万名患者。

这一项目自2022年12月在柬埔寨波萝勉省启动，计划在2022至2027年间，在柬埔寨、老挝、吉布提、塞内加尔、毛里塔尼亚五个国家为3.75万名患者进行免费白内障手术。

日前，记者在波萝勉省医院看到，来自中国的医生为杜格沙伦进行了术后的眼部检查，她还与一同接受术后复查的11名患者听取了中国医生对术后眼部护理保健知识的宣讲。

“我祝愿每一位中国医生健康长寿，他们救治了很多病人。”即将出院的杜格沙伦激动地对记者说。

今年70岁的恩诺里也是项目受益者之一。在看不见的日子里，她难以生活自理，常大声呼唤家人的名字，却不知他们就在身边。

在接受免费白内障手术治疗后，恩诺里欣喜地指着墙上的视力表说：“当眼睛上的纱布被掀开后，我连很小的字都能看得清。”

据中国第六批援柬消除白内障致盲项目广西医疗队队长陆华文介绍，波萝勉省医疗条件较差，眼科医生尤其紧缺。经过中国医生手术后，98%以上的白内障患者视力都能得到明显提高，生活质量得到明显改善。

截至目前，广西已累计向柬埔寨派出医疗队6批共计48人次，每个工作日平均完成约20台白内障手术。

波萝勉省医院院长索所潘哈瓦代表示，消除白内障致盲项目使柬埔寨的白内障患者受益。目前，已有3000多名患者在波萝勉省医院免费接受了白内障手术，恢复视力，回归正常生活。

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