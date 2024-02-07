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南方振兴｜“教育城”和“桥梁”作用折射卡塔尔发展进程——访卡塔尔中东政治经济问题专家曼苏尔

2024年02月07日09:16 | 来源：新华网
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　　新华社多哈2月7日电 题：“教育城”和“桥梁”作用折射卡塔尔发展进程——访卡塔尔中东政治经济问题专家曼苏尔

　　新华社记者汪强

　　在卡塔尔首都多哈市西部有一座“教育城”，这里汇聚了全球多所著名高等教育机构的分支，图书馆、博物馆、球场等文体设施一应俱全，来自世界多地的学生和学者在这里学习、交流。

　　在卡塔尔多哈研究生学院中东政治经济问题专家伊马德·曼苏尔看来，这座“教育城”是近年来卡塔尔教育领域发展的一个亮点。他在日前接受新华社记者专访时表示，近年来卡塔尔取得积极发展成就，特别是在人才培养和发挥外交斡旋“桥梁”作用等方面成绩亮眼。

　　据曼苏尔介绍，近年来卡塔尔对教育系统进行了调整，扩大教学规模，提升教学质量，以期培养更多人才。他特别提到，卡塔尔高等教育取得明显进步，建立“教育城”是该国促进高等教育发展的一个重要举措。

　　据了解，这座“教育城”于2003年10月正式揭牌，陆续吸引了全球多所附设研究机构的大学入驻，包括法国巴黎高等商学院、美国乔治城大学、西北大学等。此外，“教育城”还有本土研究型大学、创业孵化器、技术园区、文化机构等。

　　曼苏尔说，卡塔尔通过大力促进教育发展为国家储备了人才，“尤其在一些关键领域，教育的发展能够帮助卡塔尔减少对外籍劳动力的依赖，更好发挥本国人才的作用”，多国优秀学生和教师的到来，也提高了卡塔尔教育机构的全球竞争力。

　　除了教育，曼苏尔认为近年来卡塔尔在外交领域的表现也比较突出。他说，卡塔尔主张通过外交手段解决危机，并在多个地区冲突和热点问题中发挥了调停作用，包括斡旋巴以冲突等。卡塔尔还在向冲突和战乱地区提供人道主义援助方面积极发挥作用。

　　他认为，各方需要对话交流，一起处理共同关心的问题。卡塔尔与许多国家保持着友好关系和畅通的沟通渠道，积累了促进南南、南北对话的经验，着力成为获得多方信任的“桥梁”。

　　曼苏尔说，过去几十年，广大发展中国家和新兴经济体一直在努力应对各类挑战，以及在全球政治经济框架中存在的不平等和不对称问题。近年来，全球南方国家向世界出口的产品价值不断增长，其自身消费能力也在提升、实力增强，南南联系日渐密切。

　　曼苏尔表示，近年来，全球南方国家呼吁完善全球治理，并已采取行动推动完善全球治理。未来，相信“全球南方国家的不断发展以及南南合作的加强，将有助于改变世界上存在已久的不平等现象”。

(责编：崔译戈、刘叶婷)

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