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2024“欢乐春节芬兰行”系列活动在万塔市启动

2024年02月07日09:04 | 来源：人民网-国际频道
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人民网斯德哥尔摩2月6日电 （记者殷淼）2月5日，2024“欢乐春节芬兰行”启动仪式暨“你好，北京”及吉庆生肖设计大赛图片展开幕仪式在万塔机场举行。中国驻芬兰大使王同庆、万塔市长蒂莫宁以及芬机场管理公司高级副总裁沃里、芬旅游协会首席执行官弗兰蒂等出席。

中国驻芬兰大使王同庆与芬方嘉宾祝贺“你好，北京”及吉庆生肖设计大赛图片展开幕。中国驻芬兰大使馆供图

中国驻芬兰大使王同庆与芬方嘉宾祝贺“你好，北京”及吉庆生肖设计大赛图片展开幕。中国驻芬兰大使馆供图

王同庆在致辞中表示，中芬建交70多年来，已在芬举办了17届“欢乐春节”活动，今年第18届“欢乐春节”将举办系列活动，扩大至万塔、赫尔辛基、坦佩雷三个城市。万塔机场是中国公民抵芬第一落脚点，在这里举办春节活动具有特殊意义。“欢乐春节”系列活动将为增进两国人民了解和友谊发挥桥梁作用，通过双方共同努力和形式多样的文化互动，实现中芬文化交流、融合，促进两国民心相通。

蒂莫宁和沃里首先祝福中国人民龙年新春快乐，并在致辞中热烈欢迎“欢乐春节”活动在赫尔辛基—万塔机场启动，表示愿同中方携手合作，推动中芬关系取得新的发展。

王同庆与芬方嘉宾共同为“你好，北京”及吉庆生肖设计大赛图片展剪彩。

(责编：王禹蘅、刘慧)

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