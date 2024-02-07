新华社北京2月6日电（记者吴宝澍）“中美两国深植于一张复杂的相互依存网中，涵盖经济、社会等方方面面，并延伸到世界各国。”“世界需要美中合作。”日前，美国战略与国际问题研究中心中国问题专家甘思德、美国专栏作家法里德·扎卡里亚等纷纷撰文评论中美关系。

自去年11月中美元首旧金山会晤以来，在双方共同努力下，中美各领域各层级交往正在推进：两军恢复沟通对话，美国青少年来华交流，禁毒合作工作组启动，人工智能政府间对话机制列上日程……

与此同时，美国方面依然在一些问题上说一套做一套：继续在台湾、南海等涉及中国主权与核心利益的问题上做文章，在科技、经贸等方面打压中国，一些国会议员还提出多项针对中国的法案或条款。

今年是中美建交45周年。要处理好中美关系这对世界上最重要的双边关系，中美两国人民都需要更加辩证、理性看待当下双边关系发展中的积极面和消极面，共同致力于相互尊重、和平共处、合作共赢，寻求中美两国正确相处之道。

1月28日，在位于美国华盛顿的中国驻美国大使馆，美国学生在中美青年新春联欢活动上体验中国书法。新华社记者 刘杰 摄

推进落实“旧金山愿景”

在美国政治风险咨询公司欧亚集团总裁伊恩·布雷默看来，“最近几个月最大的惊喜莫过于美中关系的稳定”。

过去一年，中美关系经历曲折，后在双方共同努力下呈现止跌企稳势头。去年11月，中美元首在旧金山会晤，在政治外交、经贸金融、人文交流、全球治理、军事安全等领域达成了20多项共识和成果，开辟了面向未来的“旧金山愿景”，为中美关系发展指明了方向。

近段时间，中美双方稳步推进落实中美元首共识，多个领域的政府间对话合作取得积极进展：在高层交往方面，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在泰国曼谷同美国总统国家安全事务助理沙利文举行新一轮会晤，双方同意共同落实“旧金山愿景”；中共中央对外联络部部长刘建超率中共代表团访问美国，同美方各界人士深入交流。在军事层面，中美两军在平等和尊重基础上稳步恢复对话磋商；第17次中美国防部工作会晤在华盛顿举行。在经济领域，中美金融工作组已举行三次会议；中美农业联委会第七次会议在华盛顿举行，重启了中美农业合作机制。此外，中美禁毒合作工作组正式启动，中美人工智能政府间对话机制首次会议定于今年春天举行。

这些进展受到广泛关注。美国《华尔街日报》网站刊文说，自中美元首在旧金山会晤并达成共识以来，两国推进落实，双方重回“面对面外交”。中美恢复两军对话，启动禁毒合作，这是两国关系“解冻”的最新迹象。美国布鲁金斯学会网站发表的文章说，即将举行的关于人工智能的双边对话可能成为美中关系的一个新亮点。

中美关系希望在人民，基础在民间，未来在青年，活力在地方。中美元首旧金山会晤后，两国民间往来更加热络，青年交流项目接连不断。岁末年初，北京大学乒乓球队访美、美国弗吉尼亚大学乒乓球队访华，续写中美“乒乓外交”佳话。1月，美国哥伦比亚大学青年学生代表团、犹他州友好代表团、马斯卡廷中学学生代表团陆续来华参观交流，林肯中学学生也将在3月奔赴与中国的春天之约。

林肯中学12年级学生蒙特塞拉特·罗梅罗－罗查告诉新华社记者，自己是“美中关系发展的获益者”。她说，人民之间的联系对两国关系很重要。“能成为面向未来的‘旧金山愿景’的一部分，我感到非常自豪！”

1月30日，在美国华盛顿州塔科马市林肯中学，将于3月启程赴华交流的林肯中学12年级学生蒙特塞拉特·罗梅罗-罗查（中）参加美国中学生赴华交流欢送仪式。新华社记者 吴晓凌 摄

美政客仍然在说一套做一套

在中美两国政府间对话、民间交往升温回暖的同时，美方一些人仍未能正确认识中国和双边关系，损害中国主权和利益的行为并未停止，给中美关系发展带来障碍。

1月30日，沙利文就美中关系前景发表讲话，再度提出“中国构成的挑战”，强调继续推行对华“竞争战略”。同日，美国商务部长雷蒙多告诫欧盟要警惕中国电动车带来的“重大国家安全风险”。美国国会多个委员会近期接连举行听证会，炒作涉华议题，渲染“中国威胁”。

在台湾问题上，美政府虽然反复口头重申坚持一个中国政策，但实际上从未停止打“台湾牌”：去年12月出台新一轮对台军售，执意通过并签署包含涉华消极内容的“2024财年国防授权法案”。今年1月，美国国务院就中国台湾地区选举发表声明，向“台独”分裂势力发出严重错误信号。

在科技经贸问题上，美方继续加码对华芯片出口管制措施，无理打压中国企业、破坏中美正常经贸合作，包括去年12月将13家中国企业列入出口管制“未经验证清单”，今年1月将10多家中国芯片或科技企业列入扩增投资黑名单等。美方还在南海问题上挑动对抗，纠集一些西方盟友抹黑攻击中国人权状况。近日，一些中国留学生入境时还受到无端滋扰、盘查甚至遭到强制遣返，严重干扰中美人文交流和人员来往。

美政府这种说一套做一套的做法不符合中美元首共识，也不符合两国有识之士的普遍期待。中国美国商会2月1日发布的调查报告显示，几乎所有受访企业都认为中美关系至关重要，一半美国企业将中国列为全球首选或前三位的投资目的地，大多数企业都没有将生产或采购业务迁出中国的计划。

既然加强中美合作是广大美国民众对华态度的普遍共识，为何美国相当一部分政客却试图以中国为对手，挑动对立冲突呢？

通过分析不难发现，这些所谓政界人士依靠的并不是美国人民，而是贡献政治献金的美国军工复合体。他们与军工复合体利益深度绑定，通过“旋转门”进行利益交换。为了迎合军工复合体的利益，他们在全球范围内制造动荡冲突，帮助其谋求暴利。当中国经济快速发展、中国式现代化道路不断取得新的成功之际，由金融资本集团主导的军工复合体自然将中国视为目标。与此同时，这些美国政客还企图通过把矛头指向中国、煽动反华情绪，来转移美国国内矛盾，以应对美国民众对国内种种政治乱象和经济社会问题日益强烈的不满，进而为自己捞取政治资本。在这种情况下，也就不难理解美国政界一些人与普通民众、地方政府在对华态度上的差异和矛盾了。

图为2023年10月11日在美国首都华盛顿拍摄的国会大厦。新华社记者 刘杰 摄

对话合作是唯一正确选择

中美是伙伴还是对手？这是管总的方向性问题，亟需树立正确认知。

美国约翰斯·霍普金斯大学国际问题高级研究学院中国研究名誉教授戴维·兰普顿对新华社记者说，美中当前面临的最艰难抉择是“如何在战略上界定彼此”。两国共同面临攸关和平的国际挑战，不应“让对方成为自己的主要问题”。

建交45年来，中美关系历经风雨，总体保持向前发展势头。历史经验表明，中美不打交道是不行的，想改变对方是不切实际的，冲突对抗的后果是谁都不能承受的，对话合作是唯一正确选择。

对于风云跌宕的中美关系，也有不少美国人士坚定发出理性声音，指出美中合作关乎两国利益，也关乎世界未来。

美国德雷克大学政治学教授戴维·斯基德莫尔在“外交学者”网站发表文章，呼吁美国政府制定对华合作战略，避免过度强调意识形态竞争，支持构建包含中国在内的多边主义秩序。

美国前财政部长劳伦斯·萨默斯指出，美中即便有分歧，也应同舟共济。“难以想象美国成功、中国不成功，世界能运转良好，或者中国成功、美国不成功，世界能运转良好的情形。”

美国资深记者、前总统卡特传记作者乔纳森·奥尔特在接受新华社记者采访时说，美中关系对全球和平与繁荣至关重要。美中自建交以来都从两国关系发展中受益颇多，美国过去40年的繁荣很大程度上得益于美中关系正常化，“这就是中国所说的双赢”。

“在困难的时候，要看到成绩，要看到光明，要提高我们的勇气。”在美国卡特中心日前举行的纪念中美建交45周年研讨会上，美中关系全国委员会主席欧伦斯用这样一句中文，呼吁各方为推动美中关系发展多做正确的事。（参与记者：柳丝、邓仙来、徐剑梅、胡友松、熊茂伶、吴晓凌）

(责编：崔译戈、刘叶婷)