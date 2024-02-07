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中国驻美大使谢锋：“中国经济崩溃论”一再崩溃

2024年02月07日08:54 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿2月6日电 中国驻美国大使谢锋5日在“温暖迎春·共庆中国年”侨学界专场春节招待会致辞中指出，“中国经济崩溃论”一再崩溃，“中国经济见顶论”毫无事实根据。

　　谢锋表示，中国疫情防控平稳转段，高质量发展扎实推进，高水平对外开放持续扩大，中国式现代化道路越走越宽广。

　　谢锋指出，中国经济成绩单分量足、成色好，既有“量”的合理增长，国内生产总值同比增长5.2％，在世界主要经济体中名列前茅，仅增量就超过6万亿元人民币，相当于一个中等国家一年的经济总量；又有“质”的有效提升，消费主引擎作用凸显，新质生产力加快形成，高技术产业投资保持两位数增长，“新三样”出口额突破万亿元大关；既有“稳”的坚实基础，具有超大规模市场、完备产业体系、近9亿劳动力等优势，增发国债、减税降费、降准降息等政策组合拳逐步发力显效；又有“进”的广阔空间，未来十几年中等收入群体将达到8亿，数字经济规模2027年有望达到15.7万亿美元，一批高端化、智能化、绿色化新型支柱产业快速崛起。

　　谢锋说，“中国经济崩溃论”一再崩溃，“中国经济见顶论”毫无事实根据。不管是关税战、科技战、认知战，都阻挡不了中国高质量发展的脚步。

(责编：崔译戈、刘叶婷)

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