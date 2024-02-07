新华社阿什哈巴德2月6日电（记者江宥林）土库曼斯坦“中国文化年”闭幕式5日在土首都阿什哈巴德国家文化中心举行。上千名观众齐聚一堂，共同见证活动盛况。

此次活动由中华人民共和国文化和旅游部、土库曼斯坦文化部、中国驻土库曼斯坦大使馆主办，中国对外文化集团有限公司协办。

中国驻土库曼斯坦大使钱乃成在致辞中说，在两国领导人战略引领下，中土相互尊重、互利互信、合作共赢，为国家间关系发展树立了良好典范。随着土库曼斯坦“中国文化年”系列活动落下帷幕，中国“土库曼斯坦文化年”大幕即将拉开。相信举办“文化年”将成为向中国朋友展现土库曼斯坦优秀文化传统和民族精神的重要舞台。

土库曼斯坦文化部副部长希里莫夫说，“中国文化年”系列活动让土人民得以了解中国文化艺术的独特性，彼此交流经验。庆祝“中国文化年”也是两国友好合作日益发展的显著标志。

闭幕式上，来自杭州歌剧舞剧院、香黛宫十二香黛艺术团的演员献上精彩的文艺演出。热闹欢快的开场歌舞《欢乐中国年》、旋律激昂的二胡重奏《新赛马》、赏心悦目的旗袍艺术秀《墨染江南》、融合多个剧种的戏曲表演《国粹瑰宝》、优美婉转的器乐合奏《梁祝》……十余个节目编排精巧，让观众们大饱眼福。

“我是第一次如此近距离观看来自中国的表演，节目非常精彩！”土库曼斯坦小伙乌亚尔对演出赞不绝口。他告诉记者，自己一直对中国美食、影视等很感兴趣，希望以后能去中国更深入了解中国的历史文化。

据介绍，举办土库曼斯坦“中国文化年”，旨在落实2023年1月两国联合声明中关于“2023-2024年互办文化年活动”的共识，积极践行全球文明倡议，进一步巩固中国-中亚峰会成果，讲好中国故事，加强中外文化交流与合作，推动中华文化更好走向世界。

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