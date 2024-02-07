新华社巴黎2月6日电（记者徐永春）香港科技大学（广州）和全法中国科技工作者协会5日在巴黎共同主办中法交叉学科高级别研讨会，热议交叉学科和跨学科教育的重要性，共商中法教育和科技交流合作。

与会者认为，当今世界，无论是解决复杂的全球性问题还是推进科学技术的进一步突破，学科融合是公认的发展方向。

香港科技大学（广州）校长倪明选在致辞中说，学科融合教育改变知识创造和学生培养范式，有效提升学生为应对全球挑战提供解决方案的能力。然而，如何更好地在教育、研究和知识转移等方面实现跨学科优势，仍需相互学习借鉴，中法需在这个领域加强交流与合作。

中国科学院外籍院士克里斯汀·阿芒托指出，科学不应该有国界，它实质上是所有文明的纽带，就如同“丝绸之路”连接各地一样。他说，科学本身天然具备多学科的性质，科学家应当享有跨学科研究的自由，这种自由对于科学的发展至关重要。因此，应该建立健全、专业的学科融合教育体系。

法国国家药学科学院院士张勇民认为，从近年来看，涉及交叉学科背景的诺贝尔奖获得者至少占一半，交叉学科必定是未来的发展趋势。

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