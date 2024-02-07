人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

联合国秘书长下令成立近东救济工程处独立审查小组

2024年02月07日08:51 | 来源：新华网
小字号

　　新华社联合国2月6日电（记者王建刚）联合国秘书长古特雷斯5日发表声明说，经与联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）主任专员菲利普·拉扎里尼协商，他已命令成立一个独立审查小组，以评估该机构是否在其职权范围内尽一切努力确保中立性，并在受到发生严重违规行为的指控时作出回应。

　　1月26日，拉扎里尼发表声明说，根据以色列当局提供的信息，12名近东救济工程处员工被指与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）在去年10月对以色列发动的袭击有所牵连。古特雷斯随后要求就这一“极其严重的指控”展开调查。

　　古特雷斯在声明中表示，审查工作将由法国前外交部长卡特琳·科隆纳领衔，并由三家研究机构共同完成。审查小组将于2月14日开始工作，预计在今年3月下旬向联合国秘书长提交一份临时报告。最终报告预计将于今年4月下旬完成，并向外界公开。

　　古特雷斯说，在进行独立外部审查的同时，联合国内部监督事务厅也正在就近东救济工程处员工所受指控展开调查。

　　近东救济工程处成立于1949年，主要负责向生活在约旦河西岸、加沙地带以及约旦、叙利亚和黎巴嫩的巴勒斯坦注册难民提供人道主义救助、教育和医疗等服务。去年10月新一轮巴以冲突爆发后，该机构在加沙地带人道主义援助中发挥了关键作用。

(责编：崔译戈、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部