新华社联合国2月6日电（记者王建刚）联合国秘书长古特雷斯5日发表声明说，经与联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）主任专员菲利普·拉扎里尼协商，他已命令成立一个独立审查小组，以评估该机构是否在其职权范围内尽一切努力确保中立性，并在受到发生严重违规行为的指控时作出回应。

1月26日，拉扎里尼发表声明说，根据以色列当局提供的信息，12名近东救济工程处员工被指与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）在去年10月对以色列发动的袭击有所牵连。古特雷斯随后要求就这一“极其严重的指控”展开调查。

古特雷斯在声明中表示，审查工作将由法国前外交部长卡特琳·科隆纳领衔，并由三家研究机构共同完成。审查小组将于2月14日开始工作，预计在今年3月下旬向联合国秘书长提交一份临时报告。最终报告预计将于今年4月下旬完成，并向外界公开。

古特雷斯说，在进行独立外部审查的同时，联合国内部监督事务厅也正在就近东救济工程处员工所受指控展开调查。

近东救济工程处成立于1949年，主要负责向生活在约旦河西岸、加沙地带以及约旦、叙利亚和黎巴嫩的巴勒斯坦注册难民提供人道主义救助、教育和医疗等服务。去年10月新一轮巴以冲突爆发后，该机构在加沙地带人道主义援助中发挥了关键作用。

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