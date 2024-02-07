新华社符拉迪沃斯托克2月6日电（记者陈畅）俄罗斯国家航天集团日前发布消息说，俄宇航员奥列格·科诺年科刷新了驻留太空累计时长世界纪录。

据俄国家航天集团网站介绍，截至莫斯科时间4日11时30分08秒（北京时间4日16时30分08秒），科诺年科打破了俄宇航员根纳季·帕达尔卡此前创下的驻留太空累计时长世界纪录。帕达尔卡在其5次太空之旅中，累计在太空度过878天11小时29分48秒。

出生于1964年的科诺年科目前正在执行第五次太空任务。今年6月5日，他将成为第一位在太空度过1000天的宇航员。6月21日，科诺年科将在太空庆祝60岁生日。

据俄罗斯媒体报道，俄国家航天集团总裁尤里·鲍里索夫对科诺年科打破驻留太空累计时长世界纪录表示祝贺，称这是一个“引人注目的事件”。

2008年4月，科诺年科乘坐“联盟TMA-12”飞船前往国际空间站，首次进入太空。2023年9月15日，科诺年科与另外两位宇航员乘坐“联盟MS-24”飞船抵达国际空间站，开始他第五次太空任务。

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