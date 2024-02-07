新华社卢布尔雅那2月5日电（记者周玥）由联合国教科文组织举办的第二届全球人工智能伦理论坛5日在斯洛文尼亚克拉尼市开幕。

本届论坛主题是“改变人工智能治理格局”。当日，来自67个国家和地区的600多名政府、国际组织、学术研究机构、非政府组织和企业代表在论坛上分享了他们在全球、区域和国家层面上对人工智能治理的见解和良好实践经验。

联合国教科文组织总干事阿祖莱在开幕式上致辞说，在气候变化和数字革命的新背景下，国际合作变得更加重要。在这场人工智能的革命中，所有人都应积极参与，并引导它造福人类。

斯洛文尼亚数字化转型部长埃米利娅·斯托伊梅诺娃·杜赫表示，论坛与会者有动力、能力、知识和责任来开发人工智能，造福人民。

中国教育部副部长王嘉毅表示，各国提出的人工智能治理方案体现了本国的实践经验。中方一直高度重视人工智能的应用和治理。2023年，中方提出《全球人工智能治理倡议》，为人工智能发展与治理提供了建设性解决思路。中国愿意与各方就全球人工智能开展沟通交流、务实合作，共同构建开放、公正、有效的治理机制，促进人工智能造福全人类。

联合国教科文组织负责社会科学与人文科学的助理总干事加芙列拉·拉莫斯在接受新华社记者采访时表示，中国不仅制定了一系列规范人工智能的措施和法律，还积极参与到解决人工智能技术弊端的国际行动中，为人们提供更好的生活。

作为本届论坛的一部分，联合国教科文组织与英国艾伦·图灵研究所和国际电信联盟合作开设了“全球人工智能伦理观察站”，该观察站能够获取有关人工智能的报告以及最佳实践分析，同时充当人工智能伦理和治理知识的中心。

本届论坛持续两天。6日，论坛将继续讨论有效治理人工智能以及将人工智能伦理融入企业等主题。

2021年11月，联合国教科文组织通过《人工智能伦理问题建议书》。2022年12月，首届全球人工智能伦理论坛在捷克布拉格举行。

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