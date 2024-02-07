新华社北京2月6日电 题：中东和平路在何方

新华社记者高文成

连日来，为报复驻约旦美军基地日前遭无人机袭击，美国无视伊拉克、叙利亚等国主权独立和领土完整，在中东地区大打出手，将中东局势推向极度危险的边缘。为巴以冲突和中东和平困境寻找出路，是国际社会越发迫切的期待。

中东乱局难解，离不开美国因素。为了维护在地区的霸权利益，长期以来，美国沉迷于用武力解决问题，“拉一派打一派”，不断制造和激化地区国家间的矛盾对立，使得地区原本错综复杂的矛盾更加难解，使得创造地区整体安全的各种必要条件更加缺失。本轮巴以冲突以来，美国无视国际社会停火止战的呼声，纵容以色列在加沙过度使用武力，引发国际社会，尤其是广大阿拉伯国家和伊斯兰国家的强烈不满。

《纽约时报》最近一篇题为《通过动物王国了解中东》的文章将美国比作狮子，要做“中东丛林之王”，将伊朗比作“寄生蜂”，将叙利亚、伊拉克等国比作“毛毛虫”，鼓吹为了“杀死寄生蜂”，美国需要“烧毁整片丛林”。这篇被众多中东网友斥为“无耻”“疯狂”的文章让人们得以窥见美国中东政策的逻辑：中东是一片弱肉强食的丛林，美国高高在上，肆意攫取，为了美国利益，可以牺牲整个中东。

破解地区乱局，必须走出对抗模式，从地区问题的历史经纬和是非曲直出发，寻求标本兼治的解决之道。包括中东地区多国人士在内的国际社会都认识到，中国提出的全球安全倡议，倡导各国平等，主张共同安全，重视相互协商，为破解地区安全困境提供了正确路径。伊拉克提克里特大学政治地理学教授穆萨纳·马兹鲁伊说，全球安全倡议则为世界各国，特别是发展中国家提供了维护和平、获得平等发展机会的新思路。

要走出地区安全困境，就要坚持对霸权强权势力粗暴干涉地区局势说不。长期以来，美国挑起战争、干涉内政、任性制裁等恶行，造成许多中东国家政治和社会秩序动荡，也使地区安全架构脆弱不堪。哈佛大学国际关系学教授斯蒂芬·沃尔特指出，“美国过去30年来的中东政策是此轮巴以冲突的根源”。尊重中东地区各国主权和领土完整，让中东人民独立自主探索发展道路、把地区和平与安全真正掌握在自己手中，才是实现地区安全的根本。

要走出地区安全困境，就要坚持走共同安全之路。“拉一派、打一派”的做法，只会加剧对立对抗，使地区安全形势更加脆弱。一国的安全不能建立在其他国家的不安全之上，要实现包括巴以在内地区各国的和平共处，就要坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，就要重视各国合理安全关切，以建立安全共同体的思维重新谋划地区安全架构。在巴以问题上，要同等重视巴以安全关切，鼓励双方找到最大公约数，实现共同安全。卡塔尔哈马德·本·哈利法大学副教授史蒂文·赖特认为，全球安全倡议强调以相互尊重为基本遵循、以构建安全共同体为长远目标，落实这一倡议将有助于解决巴以冲突中长期存在的多种问题。

要走出地区安全困境，就要坚持通过对话协商，以和平方式解决分歧和争端。巴以问题几十年的历史反复证明，军事手段不是出路，以暴易暴只会加剧仇恨和对立，陷入无休止的恶性循环。中东频繁发生的军事冲突造成太多苦难，对话谈判才是拯救生命的最佳选项，是化解矛盾的根本之道。沙特和伊朗复交，表明通过耐心的对话协商可以化解宿怨，弥合分歧，实现和解，也给地区各国通过对话协商化解分歧注入了信心。

2023年6月6日，在沙特阿拉伯利雅得，伊朗副外长比格德利（前）、沙特副外交大臣优素福（中）等出席伊朗驻沙特阿拉伯大使馆复馆仪式。 新华社记者 王海洲 摄

要走出地区安全困境，就要坚持遵守联合国宪章宗旨和原则。当今世界发生的各种对抗和不公，不是因为联合国宪章宗旨和原则过时了，而是由于其未能得到有效维护和履行。去年10月27日，联合国大会紧急特别会议高票通过决议，呼吁停火止战，但以色列却在美国支持下继续对加沙地区展开大规模军事行动。面对加沙深重的人道主义灾难，立即停火已成为国际社会压倒性的呼声，但美国作为安理会常任理事国却以种种理由否决安理会就此达成共识，甚至无视联合国宪章和国际法准则，想打谁就打谁。中东乱局越发凸显联合国在解决地区冲突和维护和平安全上不可替代的作用，美国不应放任霸权冲动，为了一己私利违逆国际社会主流意志。

国际社会越发深刻认识到，美国主导的安全模式，只会让中东民众持续生活在战火和动荡中，中东和平需要新的出路。“为解决巴以冲突提供重要思路”“为促进政治解决包括巴以冲突在内的地区和国际热点问题发挥建设性作用”……全球安全倡议正在不断获得更加深入的国际支持。沿着全球安全倡议指引的路径，才能让中东地区走出安全困境，走向和平的未来。

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