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热点问答丨智利林火伤亡缘何如此惨重

2024年02月07日08:46 | 来源：新华网
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　　新华社圣地亚哥2月5日电　热点问答｜智利林火伤亡缘何如此惨重

　　新华社记者朱雨博

　　智利中部瓦尔帕莱索大区2日起森林火灾不断蔓延，迄今已造成123人死亡，成为该国历史上最严重的灾难之一。林火在智利这个南美国家十分寻常，几乎年年发生，为何这次伤亡会如此惨重？目前火情及救灾工作情况如何？

2月3日，消防员在智利瓦尔帕莱索大区比尼亚德尔马市灭火。新华社发

2月3日，消防员在智利瓦尔帕莱索大区比尼亚德尔马市灭火。新华社发

　　森林火灾现状如何

　　根据智利司法和人权部下属法律医疗服务机构发布的公告，截至当地时间5日19时，该国中部瓦尔帕莱索大区近日发生的森林火灾已造成123人死亡，其中33人身份已确认。

　　据媒体报道，瓦尔帕莱索大区比尼亚德尔马市及附近区域灾情尤其严重，至少1600人的住宅被焚毁。由于火势迅猛、浓烟滚滚，不少人被困家中。当地官员说，比尼亚德尔马市及附近区域有大约200人失踪。

　　智利总统博里奇4日前往受灾地区视察并召开新闻发布会说，这场火灾是智利自2010年8.8级大地震以来发生的最严重灾难，政府为火灾遇难者举行为期两天的全国哀悼。他表示，瓦尔帕莱索大区仍有多处活跃火点。随着部分地区火势减弱，救灾人员将更准确了解受灾情况，遇难人数可能还会增加。

2月3日，在智利瓦尔帕莱索大区比尼亚德尔马市，当地民众清理在森林火灾中烧毁的房屋。新华社发

2月3日，在智利瓦尔帕莱索大区比尼亚德尔马市，当地民众清理在森林火灾中烧毁的房屋。新华社发

　　伤亡为何如此惨重

　　位于南美洲的智利目前正处夏季，本就是林火高发时段。据智利媒体报道，瓦尔帕莱索大区森林火灾2日晚开始蔓延至部分城镇地区。有目击者说，火势蔓延极快，不少人未能逃脱。

　　智利中部地区正经受热浪袭击，部分地区气温高达40摄氏度。连日高温、强风的复杂天气条件，是火灾迅速蔓延的重要因素。

　　智利塔拉帕卡大学地理学专家奥利弗·梅塞格尔·鲁伊斯告诉记者，火灾发生时，当地环境和气象条件非常有利于火势蔓延。一方面，林火现场部分地区风速超过每小时40公里，推动火势迅速蔓延。另一方面，此次火灾受灾严重城市几乎都挨着森林，易受林火影响。

　　智利总统博里奇3日提及，本轮林火起因不排除有人蓄意纵火。瓦尔帕莱索大区区长蒙达卡4日同样说到，一些起火点同时起火，存在有人纵火的可能性。

这是2月3日从直升机上拍摄的智利瓦尔帕莱索大区森林火灾情况。新华社发（智利总统府供图）

这是2月3日从直升机上拍摄的智利瓦尔帕莱索大区森林火灾情况。新华社发（智利总统府供图）

　　救灾工作进展如何

　　本轮林火具体原因仍在调查中。根据智利抗灾部门数据，瓦尔帕莱索大区火灾受灾面积已超过1.1万公顷。

　　智利内政部副部长蒙萨尔韦在4日晚间举行的新闻发布会上说，据估算，火灾造成约1.5万座房屋受损，约4万名居民受到影响。

　　博里奇总统2日宣布瓦尔帕莱索大区因森林火灾形势严峻进入紧急状态，以便调动一切必要资源应对火灾。比尼亚德尔马市等受灾严重地区已宣布实施戒严，以便展开灭火和救援工作。

　　目前，随着部分受灾地区火势得到控制，重建工作已逐步启动。智利总统府5日发布公告说，任命智利社会发展和家庭部长托罗负责灾后重建工作。

(责编：崔译戈、刘叶婷)

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