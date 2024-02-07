人民网伦敦2月6日电 （邢雪、许立群、余颖）2月5日，英国48家集团俱乐部和英中贸易协会、英国中国商会在伦敦联合举办“破冰者”2024新春庆祝活动，中英各界人士500多人出席。中国国务院总理李强向活动发来贺电。中国驻英国大使郑泽光出席活动并现场宣读了李强总理的贺电。

“共庆中国年 共享新机遇”破冰者新春晚宴现场盛况。人民网 郭锦标摄

“共庆中国年 共享新机遇”破冰者新春晚宴现场盛况。人民网 郭锦标摄

李强在贺电中指出，长期以来，英国48家集团俱乐部积极推动中英经贸往来与人文交流，促进了互利共赢，深化了相互理解。英国老一辈友好人士作出的历史性贡献将被永远铭记。实践充分证明，中英加强合作既符合双方的根本利益，也有利于世界的和平繁荣。希望中英各界有识之士传承弘扬破冰精神，继续积极有力行动，为增进两国人民友谊、促进中英友好合作、实现更高水平互利共赢作出新的贡献。

郑泽光在致辞中指出，李强总理的贺电充分体现了中国政府对发展中英关系的高度重视，充分肯定了一代又一代“破冰者”为中英友好事业作出的重要贡献，发出了推动中英关系稳定发展的动员令。希望两国各界有识之士积极响应李强总理的号召，争做新时代的“破冰者”，做正确认知的传播者、相互尊重的践行者、合作共赢的促进者、应对全球挑战的贡献者，为深化两国人民相互了解与友谊、促进中英合作而不懈努力。

中国驻英国大使郑泽光发表主旨演讲。人民网 郭锦标摄

英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里在致辞中感谢李强总理发来贺电。他表示，中国发展取得了举世瞩目的成就，中国的制度和道路已经被证明是成功的，任何试图阻止中国发展的战略都不可能得逞。英中关系发展的历史充分证明，加强接触与合作是唯一正确的选择。48家集团俱乐部愿继续为促进英中互利合作作出新的贡献。

48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里致辞。人民网 郭锦标摄

此次新春活动以“共庆中国年 共享新机遇”为主题，共贺中国新春龙年，共话中英企业新合作，共享中英经贸新机遇。

英国中国商会会长、中国银行伦敦分行行长方文建以中国龙的形象为例，强调求同存异的重要性，他说，无论是政治家、商人、学者还是普通人，都应该像一代又一代有远见的破冰者所做的那样，在共同利益和互补差异的基础上发展。

英国中国商会会长、中国银行伦敦分行行长方文建致辞。人民网 郭锦标摄

英中贸易协会主席古沛勤表示，“破冰者”庆祝活动不仅符合两个国家的利益，也符合中国和英国普通民众的利益，两国人民的健康、繁荣和安全受益于“破冰者”们所推动的经贸往来与人文交流。

英中贸易协会主席古沛勤爵士致辞。人民网 郭锦标摄

力拓集团董事会主席鲍达民表示，1953年的破冰之旅深刻影响了两国关系，面对当前的世界挑战，加强企业与企业、组织与组织、人与人之间的关系至关重要，要像当年的“破冰者”们一样，再次成为加强国家关系的纽带。

力拓集团董事会主席鲍达民致辞。人民网 郭锦标摄

本次庆祝活动上，斯蒂芬·佩里宣布由其子杰克·佩里接任英国48家集团俱乐部主席一职，杰克·佩里表示，新一代“破冰者”将传承老一辈精神，直面挑战迎难而上，增进交流对话与相互理解，加强彼此之间的联系，为下一个70年而努力。

英国48家集团俱乐部候任主席杰克·佩里致辞。人民网 郭锦标摄

“破冰者”新春庆祝活动已连续多年举办，成为中英政商界年度盛会，也是在英中资企业与英国商界交流合作的平台。当晚活动气氛热烈，参会嘉宾纷纷高度评价中国发展成就和独特优势，表示中英工商界将继续秉持“破冰精神”，深化互利合作，继续为中英关系健康稳定发展贡献力量。

英国48家集团俱乐部“破冰者”2024新春庆祝活动成功举办。人民网 郭锦标摄

(责编：苏缨翔、刘慧)