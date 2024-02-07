新华社新加坡2月6日电 新加坡传统华人聚居区“牛车水”附近有家名叫KELE的蛋糕店。菠萝挞作为店里的招牌，最近正加大备货量。菠萝在当地方言中谐音为“旺来”，随着春节临近，买菠萝挞当伴手礼原本就广受欢迎，而今年预计将更加热销。

1月25日，中国和新加坡签署互免持普通护照人员签证协定。2月9日起，双方持普通护照人员可免签入境对方国家停留不超过30日。

KELE销售经理林先生表示：“中国游客是本店的重要客群。在中新两国实现免签入境后，预计来自中国的客流还会进一步增加。”

今年春节中国内地假期长达8天，记者从多家旅行社和旅游平台了解到，春节旅游市场一片火热，国内旅游和出境游预订量较去年同期都迎来大幅增长，预订高峰提前。

新加坡华人众多，生活习惯、文化习俗与中国相近相通，让中国游客“宾至如归”，同时又有东南亚的本地特色。

这是2月1日在新加坡新达城购物中心拍摄的龙形春节装饰。新华社发（邓智炜摄）

在“牛车水”，以祥龙祥云为主题的新春灯饰将街区装点得璀璨一新，矗立在十字路口的八米高的巨龙灯饰更是引人驻足拍照。街巷上悬挂的“万事如意”“五福临门”“和气生财”“祥龙献瑞”等标语传递着人们对吉祥、富足和幸福的向往。

为了迎接中国游客，一些新加坡商家在小红书、大众点评等中国流行的网络平台上开展推广活动，希望吸引更多中国游客光临，并推出了新的礼盒套装，上面绘有南洋骑楼、鱼尾狮、金沙酒店等新加坡标志性元素，还有大小不同的包装以方便选购。使用微信支付的用户还有特殊优惠。有些餐馆专门准备了春节特别菜单和促销活动，相关负责人表示：“希望用最优质的本地菜肴和服务，让客人度过愉快而难忘的春节时光。”

这是1月31日拍摄的新加坡城市天际线。新华社发 （邓智炜摄）

2023年，中国大陆共到访新加坡136万人次，旅游消费近23.3亿新元，成为新加坡第二大国际客源地和最大的旅游收入来源地。新加坡旅游局预测，2024年入境旅客总量将达到1500万至1600万人次，带来约260亿新元至275亿新元的旅游收益。而国际航线联通度的进一步改善和中新两国落实30天互免签证政策将成为本年度新加坡旅游业增长的主要动力来源。（记者：李 ；海报：鲁豫；编辑：肖涵（实习生）、马骁、程大雨、王丰丰）

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