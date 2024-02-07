新华社开罗2月6日电（记者王尚）萨那消息：也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚6日发表声明说，该组织向在红海行驶的一艘美国船只和一艘英国船只发射了数枚导弹。

萨雷亚说，胡塞武装向美国船只“纳西亚之星”号和英国船只“晨潮”号各发射了数枚导弹，并准确击中目标。声明未提及袭击的具体时间。

公开航运资料显示，“纳西亚之星”号是一艘悬挂马绍尔群岛国旗的散装船，“晨潮”号则是一艘悬挂巴巴多斯国旗的杂货船。两艘船只分属美英两家公司所有和运营。

目前英美官方未就袭击表态。

英国海上贸易行动办公室6日两次发布有船只在红海遇袭的警报，但未提及遭袭船只名称，仅表示有“抛射体”从一艘货船左舷方向掠过甲板，造成舰桥窗户破碎。

自去年10月新一轮巴以冲突爆发以来，也门胡塞武装使用无人机和导弹多次袭击红海水域目标。今年1月12日以来，美国和英国连续对也门胡塞武装目标发动空袭，造成多人死伤。一些国家对美英两国的行动表示谴责，认为这是对也门主权的侵犯，会加剧地区紧张局势。

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