人民网阿什哈巴德2月6日电 （记者李强）2月5日，土库曼斯坦“中国文化年”闭幕式暨文艺演出在土库曼斯坦首都阿什哈巴德国家文化中心穆卡莫夫宫举行。此次活动由文化和旅游部、土库曼斯坦文化部和中国驻土库曼斯坦大使馆共同主办，中国对外文化集团有限公司协办。中国驻土库曼斯坦大使钱乃成、土库曼斯坦文化部副部长希里莫夫出席活动并致辞。

钱乃成表示，2023年是值得庆祝和铭记之年。中土关系提升为全面战略伙伴，在双边层面践行命运共同体。2024年是值得展望和期待之年。双方将加紧推进共建“一带一路”和“复兴丝绸之路”战略对接，全面拓展深化经贸、能源、交通、科技、安全领域合作，加紧推进互设文化中心、在土设立鲁班工坊、传统医学中心等人文领域重要合作项目，合力完善中国—中亚机制建设，继续加强在联合国等多边舞台国际协作，通过中土关系更加全面、均衡、立体化高质量发展，共同构建更加紧密的中土命运共同体。

钱乃成指出，随着土库曼斯坦“中国文化年”系列活动落下帷幕，中国“土库曼斯坦文化年”大幕即将拉开。今年适逢土库曼斯坦隆重纪念伟大的文学家、思想家和民族英雄马赫图姆库里诞辰300周年，举办“文化年”无疑将成为向中国朋友展现土库曼斯坦优秀文化传统和民族精神的重要舞台，为土国内纪念活动增光添彩。

希里莫夫表示，根据两国领导人达成的共识，土库曼斯坦和中华人民共和国在各领域发展广泛合作。文化合作在土中友好关系中占有特殊地位。文化艺术是凝聚人心、拉近彼此距离的强大力量，也是各国人民友谊的桥梁。“中国文化年”期间，在土举办了多场活动，通过这些活动，我们的人民充分了解了中国文化艺术的独特魅力，并相互交流。土库曼斯坦庆祝“中国文化年”也标志着土中两国人民文化交流翻开新的一页，是两国友好合作不断发展的鲜明标志。我们为中国朋友在文化艺术领域取得的成就感到自豪。今后，我们希望土中两国间能够定期举办此类文化活动。

在闭幕式文艺晚会上，来自杭州歌剧舞剧院和香黛宫十二香黛艺术团的艺术家们用民乐、歌舞、戏曲、秀演等多种艺术形式，为现场观众奉献了一场精彩绝伦的中国文化视听盛宴。文艺演出在歌舞《相亲相爱》和《友谊地久天长》中完美落幕，精彩节目赢得现场观众热烈的掌声。

此次活动旨在落实2023年1月《中国和土库曼斯坦联合声明》关于“2023—2024年互办文化年”的共识。此前，西安演艺集团于2023年10月在土库曼斯坦举办开幕式文艺演出，龙韵武艺团《武者》于12月成功在土掀起了一波中国功夫热。土通社、土国家电视台、中立报、东方网等新闻媒体对文化年进行了深入报道，在土全国引发轰动效应。

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