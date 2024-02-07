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新春音乐会开启中斯建交75周年系列庆祝活动

2024年02月07日08:38 | 来源：新华网
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　　新华网布拉迪斯拉发2月6日电 中国驻斯洛伐克大使馆4日晚在斯洛伐克国家广播电视台音乐厅举行“欢乐春节”中国民族音乐会，正式开启庆祝中斯建交75周年系列活动。

　　斯外交部国秘埃什托克、内务部国秘库里洛夫斯卡、经济部国秘沙什科，投资、地方发展和信息化部国秘伊万钦等各界友好人士及旅斯侨胞共500余人出席。

　　中国驻斯洛伐克大使蔡革在致辞中向来宾致以春节祝福。他表示，中斯建交75年的历程证明，稳定、健康、积极的中斯关系符合两国根本利益，也必将造福两国人民。

　　埃什托克致辞时，高度评价斯中关系发展，表示斯方愿同中方一道，以建交75周年为契机深化各领域交流合作。

　　晚会上，浙江音乐学院民族室内乐团奉献了《步步高》《花好月圆》等曲目，中国民乐欢快灵动的旋律和丰富的表现力让斯洛伐克观众耳目一新，加演的一首斯洛伐克民歌，更是引起现场观众的强烈共鸣。演出结束后，全体观众起立并报以热烈的掌声。

　　斯洛伐克考门斯基大学孔子学院外方院长贝雅娜教授表示，如今不仅中国人欢庆中国春节，在世界其他国家也可以感受到中国春节的欢乐气氛。音乐会的演出非常精彩，音乐的美好有共通之处，应该多举办这样的活动支持两国的文化交流。

　　斯洛伐克中国经济文化交流促进会会长刘石磊表示，这场“欢乐春节”中国民族音乐会带来了一场文化盛宴，让斯洛伐克华侨华人感受到浓厚的乡情和中国春节的喜庆气氛。音乐是不同民族和文化之间一种非常好的交流方式，今晚的音乐会也让斯洛伐克民众更多地了解中国民乐和中国文化。

(责编：崔译戈、刘叶婷)

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