新华网海牙2月6日电（记者王湘江）2024“欢乐春节吉祥龙”喷绘电车日前亮相荷兰海牙市街头，为当地市民带来中国新年的喜庆气氛。

在荷兰海牙市行驶中的2024“欢乐春节吉祥龙”喷绘电车。(海牙中国文化中心供图)

随着中国龙年春节临近，海牙市1号有轨电车披上了以中国红为基调的新衣，车身上展示着“2024欢乐春节”吉祥龙和“你好！中国”熊猫图案，为海牙市民带来浓厚的中国新年祝福。

海牙市中心区域的25个海报栏也被吉祥龙的形象“刷屏”，让海牙的大街小巷充满了中国新年的欢乐气氛。整个二月份，徜徉在海牙的行人和游客都能感受到这抹“中国红”所带来的温暖年味。

海牙中国文化中心主任王峥对新华网记者说，今年，海牙中国文化中心与海牙市有轨电车公司合作，首次将中国“欢乐春节”元素和“你好！中国”主题融入电车喷绘中，并选择最繁华热闹的市中心地带线路，向大家展示中国春节的独特魅力。

他说，春节是中国最重要的传统节日，每年中国文化和旅游部都会在春节期间在海外举办形式多样的“欢乐春节”活动。今年希望通过这一创新的春节彩车喷绘活动，让荷兰当地民众更深入地了解中国春节和丰富多彩的中国文化。

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