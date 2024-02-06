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“龙舞新春”欢乐春节走进希腊雅典

2024年02月06日16:24 | 来源：人民网-国际频道
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人民网罗马2月6日电 （记者谢亚宏）雅典消息：当地时间2月4日，2024“龙舞新春”欢乐春节希腊行首场演出暨“温暖迎春·共庆中国年”活动在希腊最大游乐场Allou Fun Park欢乐开启，活动由北京市文化和旅游局、希腊Allou Fun Park主办，北京市海外文化交流中心、雅典中国文化中心、中希时报承办，中国驻希腊使馆支持。中国驻希腊大使馆大使肖军正、公参赖波、参赞王滢出席活动。

中国驻希腊大使馆大使肖军正与希方嘉宾为舞龙点睛。 希腊小朋友进行舞龙舞狮表演。《中希时报》供图

希腊小朋友进行舞龙舞狮表演。《中希时报》供图

文化交流活动由北京市文化和旅游局、北京市海外文化交流中心组织的专业团队走出国门，将春节文艺演出、庙会办到海外，让全球华人共庆龙年新春，将中国传统文化在全球发扬光大。

作为2024“龙舞新春”欢乐春节希腊行的第一场活动，整个游乐场装扮一新，中国结灯笼、窗花贴纸、舞龙游园、户外庙会等中华传统元素让人感觉到浓厚的中国年味。

进入游乐场，映入眼帘的是丰富有趣的非遗展示，神奇的北京糖画、颜值和美味双双在线的糖葫芦、技术高超的抖空竹、精致绚丽的风筝…… 各式各样的中国非物质文化遗产吸引着中希朋友们的眼球。每个摊位都人头攒动，非遗展示也在一声声赞赏声中越发展现出中华文化的珍奇风趣。

除了意义非凡的非遗展示，游乐场里还布置了“你好中国”文化推介、“你好，北京”图片展、国航宣传介绍和全球吉庆生肖设计大赛历届获奖作品等主题展区。

中国驻希腊大使馆大使肖军正与希方嘉宾为舞龙点睛。《中希时报》供图

中国驻希腊大使馆大使肖军正与希方嘉宾为舞龙点睛。《中希时报》供图

演出活动开始，游乐场内响起了响彻云霄的锣鼓声，一群全部由雅典本地少男少女组成的舞龙舞狮队精彩亮相。银蓝相间的长龙上下翻飞，惊艳了全场观众。在2024年，这群孩子舞起了由2019年北京市欢乐春节团组赠送雅典的“友谊之龙”，舞出了中希两个文明古国的文化交融。

2024“龙舞新春”欢乐春节希腊行演出团团长康歆颖在致辞中表示，国之交在于民相亲，民相亲在于心相通，文化交流关乎民心相通。雅典与北京作为友好城市，已连续成功举办8年欢乐春节活动，在共同努力下，文化与旅游的互鉴交流必将不断深化，也将不断升华。

活动现场，主持人特意向来宾们介绍了北京丰富多样的文化和旅游资源，备受期待的欢乐春节演出正式拉开帷幕。本次演出包括了民乐、舞蹈、武术、昆曲等非常具有中国传统文化特色的节目，也通过这些节目，让外国人更了解中国，了解中国文化。国粹京剧与舞蹈结合，创新的表现形式易让观众理解。中国著名的敦煌壁画，通过演员柔软的肢体语言，让观众历历在目。享誉全球的中国功夫，在此次文化交流活动中以不同的方式呈现，《旗耀中华》让海外华人热血沸腾、《扇行天下》通过扇子巧妙地演绎中华武术，而以动物之形融入拳法的“象形拳”则趣味盎然，互动感十足。

昆曲《牡丹亭·游园》向观众介绍了中国这一古老的戏曲表演形式。琵琶、二胡、古筝、阮、笙等中国独有的乐器，让听众领略了不同乐器演奏的声音，给身心带来的不同享受，展示了中华文化的历史与传承。

(责编：王禹蘅、刘慧)

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