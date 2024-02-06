人民网约翰内斯堡2月6日电 （张茜）2月5日，第30届非洲矿业投资大会在开普敦国际会议中心举行开幕式，此次大会的目的在于支持并鼓励非洲矿业行业的变革和创新，以促进其持续发展。今年的会议主题为“拥抱积极颠覆的力量： 非洲矿业大胆的新未来"，会期4天，至2月8日结束。非洲多国政府首脑、全球矿业投资界和企业界人士8000余人参会，采矿机械相关领域的中国企业也参加了此次大会。

南非采矿业在过去三十年间经历了巨大的变革。长达150年的时间里，采矿业一直是南非经济的基石。目前，该行业对南非国内生产总值（GDP）的贡献约为7.5%，约占南非出口总额60%的。在2004年《采矿宪章》首次出台时，黑人在该行业的所有权仅占约2%。而如今，这一比例已经增长至约39%。在种族隔离时期，采矿业因劳动剥削、侵犯人权以及健康和安全标准低下而声名狼藉。然而，现在矿工数量已经增加到约47.6万名员工。此外，还有一些员工持股计划，通过这些计划促进矿工参与矿业公司的经营。

与此同时，南非目前面临着巨大的挑战。全球范围内大宗商品价格的波动、能源价格的上涨、地缘政治紧张局势以及全球生活成本危机对商业运营环境造成了重大的影响，对采矿业产生了不可忽视的压力。

南非总统拉马福萨指出，南非政府已经采取了多项关键措施，通过能源行动计划来提高现有发电设备的性能，并增加新的发电能力。矿产资源和能源部已经获得了1384兆瓦的新发电容量，并且这些项目目前正在建设或已经投入运营中。

此外，该部门还发布了在第七轮招标中采购5000兆瓦可再生能源、2000兆瓦天然气发电和615兆瓦电池储存的招标书。在取消嵌入式发电的许可门槛后，政府还获得了额外的容量，至少6300兆瓦的发电容量已通过该计划，其中三分之一用于供应矿厂。通过这些举措，政府旨在提升南非的能源供应，并满足矿业等领域的需求。

拉马福萨在谈到非法采矿和铜缆盗窃对矿业行业的影响时，提及了一系列应对措施。关于非法采矿，拉马福萨强调称，自从成立专门警察部队并与国防部队合作以来，许多犯罪分子已被逮捕、起诉和定罪。

在南非国内，能源危机以及港口和铁路的瓶颈给矿业经营成本带来了严重的压力。此外，非法采矿、电缆盗窃和基础设施破坏进一步加剧了采矿产量和回报方面的困境。南非政府致力于共同努力，克服这些严峻的挑战。

在对该国的物流挑战进行深入探讨时，拉马福萨指出该系统本身正在经历快速且根本性的变革，旨在提高效率并为未来做好准备。这一变革涉及引入新技术、改进运输网络和加强物流管理等方面，以适应不断变化的需求和挑战。他强调，这些改革将帮助提高物流系统的整体效能，并确保其具备应对未来发展的灵活性和可持续性。

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