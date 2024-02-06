人民网斯德哥尔摩2月5日电 （记者殷淼）2月4日，中国驻冰岛使馆在首都雷克雅未克哈帕音乐厅举办“温暖迎春·共庆中国年”2024新春招待会暨“欢乐春节”婺剧专场演出。冰议会环境与交通委员会主席荣松、外交部常秘埃约尔夫松等各界代表、各国驻冰使节、华侨华人、留学生等约千人观看演出。

“温暖迎春·共庆中国年”活动现场。中国驻冰岛大使馆供图

当晚，哈帕音乐厅外墙专门点亮中国红。浙江婺剧艺术研究院演出团队为大家呈现《三打白骨精》《抬花轿》等著名剧目，获得阵阵掌声。本次演出售票所得全数捐赠给受火山喷发影响的冰岛格林达维克市。

中国驻冰岛大使何儒龙致辞。中国驻冰岛大使馆供图

在招待会环节，中国驻冰岛大使何儒龙向大家致以龙年新春祝福。他表示，中国经济发展势头强劲，中国依然是世界经济增长的最大引擎。面对冰岛灾情，中国人民感同身受，中国愿与冰岛携手构建人类命运共同体，推动中冰关系行稳致远。

“欢乐春节”婺剧专场演出结束后的合影。中国驻冰岛大使馆供图

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