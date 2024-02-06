人民网斯德哥尔摩2月5日电 （记者殷淼）2月5日，中国驻瑞典大使崔爱民应邀出席2024瑞典中国商会换届暨会员年度大会，中国驻瑞典大使馆负责经济和商务事务的康文参赞、商会会员企业共50余人出席。

中国驻瑞典大使崔爱民出席瑞典中国商会活动并讲话。中国驻瑞典大使馆供图

崔爱民对商会上届理事会所做工作表示感谢，对新当选理事会表示祝贺，充分肯定瑞典中国商会及会员企业为推动中瑞经贸关系所做贡献，并向在瑞所有中资企业员工致以龙年新春祝福。

瑞典中国商会会员合影。中国驻瑞典大使供图

崔爱民介绍了过去一年中国发展和中瑞经贸合作情况，解读了中央外事工作会议精神，希望商会树牢大局意识、依法合规经营、积极履行社会责任、注重防范风险，不断提升商会凝聚力和影响力，切实服务国内构建新发展格局和中瑞关系健康稳定发展。

新任会长李洪钟代表商会报告2023年工作情况及2024年工作计划，表示商会将再接再厉，发挥好联系当地、服务企业的桥梁纽带作用，为中瑞经贸关系不断发展做出更多贡献。

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