人民网阿布贾2月5日电 （记者姜宣）4日，尼日利亚拉各斯东方大酒店披红挂彩、热闹非凡。中国驻拉各斯总领馆在这里举办龙年春节招待会并支持领区侨企举办2024“四海同春华星闪耀”联欢晚会暨迎新春美食节。总领事严宇清、尼日利亚联邦众议院尼中关系委员会主席贾法鲁、拉各斯州州长桑乌鲁的代表州务卿萨鲁-亨迪因、华星艺术团团长暨尼日利亚中国商贸企业协会会长倪孟晓等出席活动并致辞，尼各界嘉宾，以及领区侨企学界代表、各国驻拉领事和外交机构负责人等2200余人出席。

驻拉各斯总领馆春节招待会现场。中国驻拉各斯总领馆供图

严宇清向关心和支持中国及中尼关系发展的各界友人表示衷心感谢和节日问候。她指出，过去一年，中国和中尼关系克服重重困难取得长足发展，中国经济持续回升向好，中尼携手推进更为紧密的命运共同体，领区各领域友好合作取得丰硕成果。严宇清向领区侨界表示感谢，赞赏他们守望相助、爱国爱乡、热心公益、团结一心，表示总领馆将一如既往践行“外交为民”宗旨，永远做侨胞们最坚实的靠山、最温暖的港湾。

严宇清提出三个“U”表达对龙年中尼关系的期许。第一是了解（Understanding），通过人文交流增进彼此了解，为深化友谊营造良好环境；第二是团结（Unity），从中非友好合作精神中汲取力量，携手高质量共建“一带一路”，推动中非、中尼关系不断走深走实；第三是升级（Upgrade），促进支持非洲工业化、农业现代化和人才培养三大举措落地，推动中尼战略伙伴关系提质升级，构建更为紧密的中尼命运共同体。

中国驻拉各斯总领馆总领事严宇清致辞。中国驻拉各斯总领馆供图

贾法鲁在致辞中表示，长期以来，尼中两国相互尊重，密切合作，双边关系历久弥坚。今天的春节庆祝活动有力证明了尼中两国人民间源远流长的友谊，集中展示了中国的璀璨艺术和文化传统，让所有人亲身体验了温暖如春、活力飞扬的春节文化。贾法鲁重申，尼日利亚联邦众议院尼中关系委员会将继续致力于加强尼中友好，努力开创包容互鉴、共同繁荣的美好未来。

尼日利亚联邦众议院尼中关系委员会主席贾法鲁致辞。中国驻拉各斯总领馆供图

萨鲁-亨迪因代表州长在致辞中表示，中国传统文化充满活力，今天的活动不仅是庆祝春节，更是架起了一座跨越文明和地域的沟通桥梁，彰显了文明多样性之美，展现了相互理解与包容的力量。

萨鲁-亨迪因代表拉各斯州长致辞。中国驻拉各斯总领馆供图

倪孟晓在致辞中向来宾致以新春祝福，表示旅尼侨胞将继续在总领馆支持和引领下，积极回馈当地社会，为促进中尼民心相通和友好合作作出贡献。

埃多州州长奥巴塞基在视频中高度肯定该州中资企业为促进当地经济社会进步作出的贡献，对中方为促进该州职业技术教育给予大力支持表示感谢，祝愿中国人民新春快乐。

翁多州州长阿伊达提瓦在视频中赞赏以翁多-临沂工业园为代表的中国合作伙伴对翁多州经济发展的贡献，期待在新的一年加强同中国各领域合作，祝愿所有旅尼中国侨胞春节快乐。

奥贡州州长阿比奥顿在贺信中肯定中企在奥贡州投资所结硕果，对奥贡州同中国不断加强合作的光明前景表示憧憬，祝福全体在尼中国公民龙年吉祥。

严宇清现场宣布由总领馆携手尼日利亚侨企学界联合开展的2024年度“点亮希望，光明重生”资助尼白内障患者爱心活动正式启动，现场还向每位患者发放了慰问金。截至目前，该爱心活动已使10余名罹患白内障的尼贫困民众重获光明。不久前成功接受手术的8名患者来到现场，亲身体验中国春节的热烈氛围。在“毕士大盲人之家”学校义卖活动上，由盲人学生们亲手编制的工艺品精美实用，来宾们纷纷慷慨解囊为盲人学生献上爱心。萨鲁-亨迪因州务卿向总领馆和华星艺术团等热心慈善的中国团体及个人表示衷心感谢，承诺州政府将继续大力支持公益活动。患者代表激动地表达了对中国的感激之情。

总领馆青年馆员与尼知名脱口秀演员钱多多及青年侨胞联袂主持联欢晚会。总领馆妇女小组携手尼日利亚妇女联合总会奉献了精彩的旗袍秀，尼日利亚华星艺术团编排了拥军秧歌、中国功夫、八段锦等独具中国特色的节目，侨胞们表演了欢乐中国年、傣族舞等节目，整场晚会高潮迭起，台下掌声不断。

在迎新春美食节现场，来自总领馆、领区中资餐饮企业及相关中资企业食堂团队的23个美食摊位为人们提供了一场饕餮盛飨，现场的红灯笼、中国鼓、舞龙等新春元素让美食摊位宛如一个小小的中国城。侨胞和各界友人在美食摊位前流连忘返，共享美食文化，互道新年问候。拉各斯大学孔子学院师生还表演了书法和茶艺，中国结等传统手工艺品被来宾索要一空。

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