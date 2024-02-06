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中国代表：推动中东局势降温是国际社会的紧迫任务

2024年02月06日14:08 | 来源：新华网
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　　新华社联合国2月5日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表张军5日表示，当前，中东局势已经处在极度危险的边缘，推动局势降温、防止冲突升级是国际社会面临的紧迫任务。

　　张军在安理会关于美国空袭叙利亚和伊拉克的紧急公开会上说，日前，美国对叙利亚和伊拉克境内多地进行空袭，导致大量人员伤亡。有关行动严重侵犯了叙利亚和伊拉克的主权、独立和领土完整。美国声称有关军事行动还将继续。中方对此表示严重关切，并反对违反联合国宪章、侵犯他国领土主权和安全的行为。

　　张军强调，历史一再证明，军事手段不是解决问题的出路，滥用武力只会导致更大的危机。美方行动必将加剧地区以暴易暴的恶性循环。国际社会已经在中东见证了太多这样的例子。中方敦促有关方面保持冷静克制，切实遵守联合国宪章和国际法，尊重他国主权和领土完整，停止非法军事行动，避免地区紧张局势进一步升级甚至失控。

　　张军说，必须指出，几个月来，中东地区紧张局势持续升级，根本原因在于加沙地带停火止战一直无法得到落实。中方多次强调，在加沙地带立即实现停火刻不容缓，是当前压倒一切的前提，是国际外交努力的最优先事项。各方应该顺应国际社会强烈呼声和压倒性共识，支持安理会采取有力行动，推动立即停火，拯救生命，缓解人道灾难，遏制冲突影响外溢。中方呼吁有关国家拿出政治意愿和决心，多一些维护地区和平稳定的实际行动，少一些自私自利的地缘政治盘算，发挥应有的建设性作用。

(责编：贾文婷、刘叶婷)

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