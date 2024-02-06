人民网北京2月6日电 （记者赵益普）暗蓝色的底纹象征着天空，几朵祥云点缀其间，两只刻着精美花纹的马来西亚传统月亮风筝在空中飘荡，一条盘旋着的红色巨龙威风凛凛却不失可爱，仿佛在和两只月亮风筝共舞。这是马来西亚青年艺术家、玛拉工艺大学平面设计系学生扎伊德·阿比丁日前创作的一幅平面设计作品《一起翱翔天空：一次关于理解与友谊的纪念》，阿比丁希望通过这幅画庆祝即将到来的中国农历龙年，同时纪念马来西亚和中国建交50周年。

马来西亚青年艺术家扎伊德·阿比丁创作的平面设计作品《一起翱翔天空：一次关于理解与友谊的纪念》。阿比丁供图

阿比丁告诉记者，在玛拉工艺大学的支持和帮助下，自己花了一周左右的时间，使用电脑软件创作了这幅画，创作的初衷是庆祝春节，同时以艺术的方式展现马来西亚和中国的友谊。“2024年是马来西亚和中国建交50周年，作为马来西亚的青年艺术家，我觉得有必要为马中友好做些什么。”阿比丁说，“龙是中国的象征，恰好很快就将迎来龙年，所以我的画主体是一条龙，而月亮风筝是最能代表马来西亚的传统工艺，于是我将这二者进行了结合。”

在这幅作品中，阿比丁使用马来西亚花卉蜡染图案来代替龙鳞，红色巨龙的身上留下了马来西亚风格的精美装饰。阿比丁说，整幅作品中处处体现着马来西亚和中国元素的融合，这种融合创造出了“令人惊叹的美感”。

“以艺术庆祝中国龙年十分有意义。艺术可以超越国界和语言，成为中马两国之间友好交流的桥梁，促进两国人民互相理解和信任。”阿比丁说。

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