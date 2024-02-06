人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

马来西亚青年艺术家以平面设计庆祝中国龙年

2024年02月06日14:01 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网北京2月6日电 （记者赵益普）暗蓝色的底纹象征着天空，几朵祥云点缀其间，两只刻着精美花纹的马来西亚传统月亮风筝在空中飘荡，一条盘旋着的红色巨龙威风凛凛却不失可爱，仿佛在和两只月亮风筝共舞。这是马来西亚青年艺术家、玛拉工艺大学平面设计系学生扎伊德·阿比丁日前创作的一幅平面设计作品《一起翱翔天空：一次关于理解与友谊的纪念》，阿比丁希望通过这幅画庆祝即将到来的中国农历龙年，同时纪念马来西亚和中国建交50周年。

马来西亚青年艺术家扎伊德·阿比丁创作的平面设计作品《一起翱翔天空：一次关于理解与友谊的纪念》。阿比丁供图

马来西亚青年艺术家扎伊德·阿比丁创作的平面设计作品《一起翱翔天空：一次关于理解与友谊的纪念》。阿比丁供图

阿比丁告诉记者，在玛拉工艺大学的支持和帮助下，自己花了一周左右的时间，使用电脑软件创作了这幅画，创作的初衷是庆祝春节，同时以艺术的方式展现马来西亚和中国的友谊。“2024年是马来西亚和中国建交50周年，作为马来西亚的青年艺术家，我觉得有必要为马中友好做些什么。”阿比丁说，“龙是中国的象征，恰好很快就将迎来龙年，所以我的画主体是一条龙，而月亮风筝是最能代表马来西亚的传统工艺，于是我将这二者进行了结合。”

在这幅作品中，阿比丁使用马来西亚花卉蜡染图案来代替龙鳞，红色巨龙的身上留下了马来西亚风格的精美装饰。阿比丁说，整幅作品中处处体现着马来西亚和中国元素的融合，这种融合创造出了“令人惊叹的美感”。

“以艺术庆祝中国龙年十分有意义。艺术可以超越国界和语言，成为中马两国之间友好交流的桥梁，促进两国人民互相理解和信任。”阿比丁说。

(责编：王禹蘅、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部