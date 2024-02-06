人民网开罗2月6日电 （记者黄培昭）当地时间5日上午，由汉语桥俱乐部（开罗站）和中建埃及分公司联合主办的“迎新春，埃及中学师生新首都CBD项目观摩日活动”在项目部成功举行。该活动得到了埃及基础教育和技术部、中国驻埃及使馆教科处的支持。

活动现场。人民网记者 黄培昭摄

活动现场。人民网记者 黄培昭摄

来自埃及全国6个不同省份21所中学的120余名师生参加了这次活动。活动首先从环绕新首都整个CBD（中央商务区）项目部参观开始，通过参观，师生们了解了新行政首都的整体规划、代表性建筑等；接着，他们分批乘电梯到达385.8米的“非洲第一高楼”标志塔74层，俯瞰新首都全景及周遭的大漠风光，拍照观摩，合影留念。

上午11时，活动正式开始，中建埃及分公司董事长兼埃及中国商会会长常伟才致欢迎辞。他介绍说，中建埃及分公司在项目施工团队中，先后已经有2万名埃及当地员工在不同岗位工作，有近百人是中文系毕业的，他们在项目上不仅当翻译，同时还承担管理岗位工作。常伟才欢迎将来有更多的中文系学生加盟中建埃及分公司的建设队伍。

中建埃及分公司董事长常伟才为埃及师生发放新年礼包。人民网记者 黄培昭摄

埃及教育部公立教育司司长蓝达·沙欣代表教育部部长致辞说，埃及教育部非常支持中文教学工作，鼓励同学们好好学习汉语。她说，这次活动选择在CBD项目，会成为中埃多领域合作的又一个新起点。沙欣指出，标志塔的设计，巧妙地融入了古埃及文明最富有特色的方尖碑的寓意。同时由中国企业建造，也寓意中埃“文明和友谊”。她还宣布：2024年，埃及教育部将会增加更多省份、更多中学开设汉语课，以吸引更多的中资企业在埃及不同省份进行投资，进而选拔具有汉语能力的属地员工。

来自开罗“英雄母亲公立语言学校”的中学校长拉希德在讲话中说，由于本校第一年就有107人选择了学习汉语，因此第二年报名学习汉语的人数也非常多，目前该校的7和8年级共有160余名中学生学习汉语。

中国驻埃及使馆教科处卢春生公参致辞指出，中国驻埃及使馆高度重视中文教学这一项目，也希望越来越多的埃及青少年通过学习中文了解中国，走进中国。青少年是两国文明传承和发展的新生力量，中国政府欢迎埃及青年来华留学，每年在华留学的埃及学生超过2500人，其中中国政府奖学金生近800人。

卢春生说，在埃中资企业支持埃及青年创业和就业，通过中资企业校园招聘会已累计提供近1300个就业岗位。他希望埃及学生努力学好中文，提升语言能力；了解更多文化，感知一个更加真实、立体的中国；发掘更多潜能，通过中文寻求更好的人生发展，投身两国合作关系发展的伟大事业中。“希望你们成为推动中埃人文交流的使者，为两国友好做出积极贡献。"

中国驻埃及使馆教科处卢春生公参为埃及师生发放新年礼包。人民网记者 黄培昭摄

据介绍，自从2022年9月埃及教育部选择了11所中学（七年级）开设第二外语为汉语试点以后，2023年又增加了10所埃及中学作为汉语教学试点，至此埃及共计有21所中学7和8年级的学生开设了汉语课，迄今累计共有2千多中学生选择了汉语作为第二外语的学习。

2月10日是中国的传统佳节春节，为此，中国驻埃及使馆，汉语桥俱乐部（开罗站）和中建埃及分公司还特意为师生们准了新年大礼包，预祝大家中国春节快乐如意，事业学业有成。

(责编：苏缨翔、张悦)