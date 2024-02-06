人民网布里斯托2月5日电 （余颖）当中国粤菜厨神遇到英国西厨学子，会碰撞出什么样的火花？2月5日，“行走的年夜饭” 深入英国西南城市，深圳市烹饪协会会长刘永忠带领四位粤菜大厨在布里斯托城市学院举办粤菜大师课，向烹饪专业学生传授经典粤菜烹制方法，课堂上洋溢着对中国菜品的惊叹和“学成出山”后的欢笑声。

活动现场 。于果摄

粤菜传统特色咕噜肉早享誉海外，用什么原料、什么刀工、什么火候……李大成大厨一边麻利地示范，一边用流利的英文讲解步骤。在海外五星级酒店工作过多年的他，重点难点讲解到位，几位学生听得频频点头，还用手机记录下每一道工序。酸甜可口的咕噜肉让学生大为赞叹。有学生直接说，我们以前吃到的咕噜肉很可能“Not Chinese food”。

活动现场。于果摄

认真观摩了十几分钟朱金峰大厨的虾球制作示范，学生开始用手捏出一个个的虾球。“ 从来没想过虾可以这样做，里面竟然还加上了芝士！”专攻地中海菜的学生穆达尝了一个自己炸的灌汤虾球甚为满意，“相信我可以回家自己做，不过我会尝试加上辣椒粉和一些香料。”得此反馈，吴海波大厨点赞道：“自由发挥，创意无限！”

此次李权霖大厨露一手的是客家名菜盐焗鸡，“我要让学生们见识下老祖宗最原始的技法。” 当看到用草纸包住腌好的鸡被一袋袋盐完全埋进大锅，学生琳达惊得目瞪口呆：“我们厨房的盐都要用完了！” 焗熟时间到，打开草纸包，从未闻过的浓郁香味扑鼻而来，琳达惊呼：“太不可思议了！”

吴海波大厨操刀的蜂巢生蚝则让学生感觉妙不可言，外表色泽金黄，外酥香内爽脆，蚝肉细嫩爽口，学生也坦言这道菜学习起来难度系数最大。

活动现场 。于果摄

两个多小时的煎炒烹炸、大小火转换、放料撒料、精心摆盘……粤菜厨神和英国学子们深入互动、合力烹饪出的一道道拿手菜隆重出场。活动还邀请了当地嘉宾布里斯托市政府外事办主任雪莱·纳尼娅、英格兰旅游局地区发展主任罗宾·乔利、西英格兰旅游局局长凯瑟琳·戴维斯、布里斯托城市学院校长茱莉亚·格雷等二十多位嘉宾一道品尝、感受粤菜的色香味。

活动现场 。于果摄

布里斯托城市学院的老师瑞安·费尔南德斯表示，学生们是第一次领略中国厨师的精湛厨艺，这样的东方饮食文化、烹饪文化学习机会太难得了。

深圳市烹饪协会会长刘永忠感言，美食不分国界，新年带团来英国参与“行走的年夜饭”活动，希望可以更好介绍和传播粤菜的底蕴及文化，促进中英人民的交流和友谊，同时也非常愿意和英国厨师专业的老师学生开展交流，欢迎他们来中国学习粤菜技艺。

活动现场 。于果摄

中国驻英国使馆文化处李立言公参在现场交流中表示，今年是中国驻英使馆主办的第三届“行走的年夜饭”活动，邀请到代表着粤菜不同分支的星级名厨访英，通过媒体品鉴会、大使“迎新春”晚宴和在布里斯托城市学院举办的“粤菜大师课”三场活动，让大家感受到东西方文化交流互鉴之美，和布里斯托学子们的这场交流互动特别有意义，期待能激发更多年轻人对中国美食文化的探索学习。

中国驻伦敦旅游办主任张力说，旅游中最重要的一项体验是品尝当地美食，今天大家学习品尝了美味粤菜，或许会增加去中国旅游的兴趣。目前中国旅游正在复苏，欢迎大家新年开启中国游。

据介绍，作为文化和旅游部“欢乐春节”活动的重要子品牌，“行走的年夜饭”自2016年以来，先后在20多个国家和地区成功举办，成为弘扬中国饮食文化的重要平台。

(责编：王禹蘅、张悦)