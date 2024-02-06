当地武术学院进行武术表演。张锡琪摄

人民网罗马2月5日电 （记者谢亚宏）由帕多瓦大学孔子学院、帕多瓦市政府、帕多瓦大学和广州大学联合主办的龙年迎春庆典活动4日在帕多瓦市政厅广场揭开帷幕。来自孔子学院下属伟松武术中心的20多名意大利学员舞动着金色和蓝色两条彩龙沿中心城区绕行一周，中国学联的同学们身着多姿多彩的汉服随龙而行，充满着浓厚的中国节日气氛。精彩的舞龙表演吸引了沿途2万多市民观看，大家都希望中国龙年带来健康、和谐与幸福。

当地武术学院进行舞龙表演。张锡琪摄

舞龙巡游结束后在市政厅广场进行的演出也精彩纷呈，由2名中国歌手和50多名意大利学员带来的技艺高超的舞狮、美妙的中国民歌和意大利歌曲、令人惊叹不已的武术表演、赏心悦目的太极和舞蹈引来观众们的阵阵掌声与喝彩声。孔子学院意方院长佩齐院士向观众们隆重推介了孔院近期举办的系列中国文化活动，如甲骨文展览、中国电影周等。中方院长教会了观众们用中文说“新年快乐”和“龙马精神”。整个庆典活动历时2个小时，在欢乐的气氛和市民们的依依不舍中结束。当地电视台和报刊等多个媒体对活动进行了报道。

2024年恰逢中意全面战略伙伴关系建立20周年，也是中意文化交流合意使者马可波罗逝世700周年纪念。孔院举办的迎春庆典及其它系列文化活动促进了中意间的文化交流，讲好中国故事，让意大利民众进一步了解中国文化，加强两国人民间的传统友谊。

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