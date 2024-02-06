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中国驻阿根廷大使馆举行系列活动庆祝农历新年

2024年02月06日13:35 | 来源：人民网-国际频道
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人民网布宜诺斯艾利斯2月5日电 （记者许放）2月3日至4日，中国驻阿根廷大使馆举行“温暖迎春·共庆中国年”春节庙会和龙舟大赛，与旅阿华侨华人和当地民众共庆农历新年的到来。

2月3日“温暖迎春·共庆中国年”春节庙会现场（本报记者许放摄）

2月3日“温暖迎春·共庆中国年”春节庙会现场。人民网记者 许放摄

2月3日，中国驻阿根廷大使馆在布宜诺斯艾利斯市国家公园举行“温暖迎春·共庆中国年”春节庙会。庙会现场，来自中阿两国的艺术家们表演了舞龙舞狮、武术、舞蹈、流行歌曲、乐器演奏等中阿两国节目，本地商贩在庙会现场布置了中华美食、书法展览、茶道仪式、中医讲座等40个带有中阿两国文化元素的摊位，吸引了众多参观民众。中国驻阿根廷大使王卫、布宜诺斯艾利斯市副市长穆齐奥、阿根廷中国和平统一促进会会长何文强、阿根廷金凤凰国际文化传媒公司负责人陈静等人士出席庙会开幕式。

2月4日，中国驻阿根廷大使馆在布宜诺斯艾利斯市马德罗港举办龙舟大赛。今年恰逢阿根廷龙舟协会成立五周年，来自中阿两国的37支龙舟队伍，500余名参赛选手参加竞逐，比赛规模空前。本次赛事特别设置了癌症患者组，身患癌症的龙舟队员奋勇争先，展现出令人动容的比赛精神。此外，本次赛事首次设置了儿童组表演赛，年龄最小的龙舟选手年仅7岁，体现出体育精神的传承。中国驻阿根廷大使王卫、阿根廷体育联合会主席帕维里尼、布宜诺斯艾利斯市体育部长特恩斯、阿韦亚内达市长代表巴鲁埃科、阿根廷中国和平统一促进会会长何文强、阿根廷龙舟协会会长刘金钢等人士出席比赛开幕式。

2月4日龙舟大赛比赛瞬间。人民网记者 许放摄

2月4日龙舟大赛比赛瞬间。人民网记者 许放摄

王卫在两日的活动中向华侨华人和本地民众致以农历新年祝福。王卫表示，春节是阖家团圆的节日，展现了中国人民和平、包容、和谐、人与自然共生的共同理念和价值观，祝愿中阿关系在新的一年里不断取得新的成果，造福两国和两国人民。

上述活动由布宜诺斯艾利斯市政府、阿根廷中国和平统一促进会、阿根廷华助中心、阿根廷金凤凰国际文化传媒公司、阿根廷龙舟协会等部门联合承办。

中国驻阿根廷大使王卫在相关活动上致辞（本报记者许放摄

中国驻阿根廷大使王卫在相关活动上致辞。人民网记者 许放摄

(责编：王禹蘅、张悦)

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