人民网罗马2月5日电（记者谢亚宏）雅典消息：当地时间2月3日，由中国驻希腊大使馆、中希文化艺术交流协会、雅典商务孔子学院、中希时报、希腊汉语朗读者俱乐部等单位联合主办的希腊“温暖迎春·共庆中国年”系列活动，迎新春、送福字、接春联暨“新春暖心包”发放活动在雅典MIN艺术中心顺利举行。

活动当日，中国驻希腊大使馆肖军正大使，赖波公参、办公室主任郭晓宇，雅典商务孔子学院严红卫院长，希腊中国和平统一促进会吴海龙会长，希中经济合作商会伊曼纽尔·斯坦佐斯主任，中希时报汪鹏总编辑，雅典中文学校李芳校长，中希文化艺术交流协会于丽敏会长，希腊汉语朗读者俱乐部创始人韵叶，中国知名书法家、青岛大学教授姜宜宽、旅希中国留学生以及希腊各界友人200余人出席活动。

当日下午，爱琴海畔风和日丽，希腊少林武术队精彩的舞龙舞狮拉开了活动的帷幕，中华武术表演潇洒帅气，将全场气氛火热。

肖军正向大家致以诚挚的新年祝福。他表示，希望大家新的一年更加努力奋斗，争做向世界传递中华文化的使者，促进创新性继承、创造性发展，推动全球文明向多样性进步。

活动现场，肖军正还向雅典中文学校师生、旅希中国留学生、雅典商务孔子学院师生以及到场嘉宾送上了使馆精心准备的“新春暖心包”。

严红卫表示，作为国际中文教师，她和她的团队老师们由衷为能够促进中国文化走向世界感到自豪和激动。同时，她热情邀请大家加入中文教学，共同助力中华文化传播，促进中希友谊。

吴海龙说，在异国他乡，身处千里之外的我们时常思念故乡，特别是春节佳节之时。这份“暖心包”不仅仅是心灵上的慰藉，更让我们感到无比温暖。

姜宜宽也热情地祝贺全场观众小年快乐，新春幸福。他向大家介绍了源远流长的中国书法艺术，也欢迎大家一同探讨书法文化，向希腊展现美丽国粹，传播中华魅力。

接着热闹非凡的新春联欢会拉开序幕，除了精彩歌舞表演，现场的中希友人还带来了京剧和武术表演，更有特色旗袍走秀，传播中华传统文化魅力的同时展现了中华韵味。姜宜宽教授和旅希画家梁东梅合作带来的画作《柿柿如意》，将对春节的美好祝福传递给在场的每一个人。姜教授和书法班学子们的现场书法秀作为压轴表演，一笔一画皆是国风之美，字字句句传递真挚祝福。

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