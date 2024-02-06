人民网约翰内斯堡2月5日电（刘畅）2日，来自南非各地的中文教师欢聚一堂，在博克斯堡参加2024年南非国家高级证书考试“中文第二附加语考试”工作会议（即南非高考普通话第二附加语考试会议），畅谈交流教学和考试指导经验。

与会者包括南非独立考试委员会评估专家、开普敦大学中文系主任、南非中文高考命题者、口语考官及来自南非各地的中文教师。

会议首先由南非独立考试委员会评估专家罗宾·莫瓦特致欢迎辞，南非中国文化和国际教育交流中心孔子课堂中方院长戴文红教授介绍了会议议程及特邀嘉宾。

随后，莫瓦特对2023年南非国家高级证书考试的中文第二附加语考试情况做了详细的数据分析与总结。2023年参加该考试的有69名学生，比2022年的人数略增。可喜的是成绩提高了，平均分为90.94，高于其他语言如法语、葡萄牙语、德语等的考试结果。

罗宾·莫瓦特对2023年“南非中文高考”情况进行数据分析与总结。南非中国文化和国际教育交流中心孔子课堂供图

紧接着，与会的考官们分别就试卷内容、简体繁体试卷的安排、口语成绩审核情况、未来的出卷新思路等发言。

开普敦大学中文系主任马跃教授为到会的中文教师们带来了一场精彩的主旨讲座“汉字的教与学真的很难吗？——国际中文教育常见问题解释”。内容生动风趣、深入浅出，对南非中文高考的教学非常具有指导意义。

最后，来自全南非各地的中文教师们畅所欲言、热烈讨论，提出了一些宝贵意见和建议。此次会议是一年一度的对上一年考试的总结以及对新一年考试工作的讨论性会议。

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