人民网北京2月5日电 （记者李欣怡）近日，RCEP产业合作委员会召开“中国行业商协会RCEP座谈会”。RCEP产业合作委员会主席、首席中国—东盟商务专家许宁宁表示，RCEP已实施两年，成效显著。加强RCEP成员国产业合作是当务之急。

许宁宁就2024年RCEP国家尤其是东盟经济形势进行了简要分析。他谈到，近四年来，中国与东盟每年均互为最大贸易伙伴，这彰显了双方砥砺前行、共同发展，产业互补性强、贸易投资活跃、合作需求提升。当前东盟地区政局稳定，被视为全球经济中的活力地区。东盟秘书处预测2024年东盟整体经济增长4.6%左右，快于全球经济平均增速，其中越南、柬埔寨、菲律宾三国经济增长率预测将超过6%。

许宁宁谈到，东盟外长非正式会议1月29日召开，东盟—欧盟部长会议2月2日召开，达成了一系列共识。当前东盟正在着力推进区域经济一体化，加大互联互通，积极与其对话伙伴发展经济合作。今年中国与东盟贸易在各自对外贸易中仍将发挥重要支撑作用。

许宁宁指出，RCEP实施的市场开放为各国增进产业合作创造了有利条件。加强RCEP成员国产业合作是当务之急，产业合作有益于打造区域内优势互补的新产业链，提升各国生产力、抗风险能力和国际竞争力，并共同应对当前国际风云变幻使产业链受到破坏的挑战。

许宁宁谈到，在加强RCEP成员国产业合作中，行业商（协）会应利用其灵活性、代表性强的优势，在区域开放中彰显作为。他建议道，一是全国性行业商协会应制定本行业抓住RCEP机遇的行动计划，现在省市均制定了地方行动计划，而全国性行业商协会制定行动计划的很少。二是建立完善区域性国际行业合作机制，以此拓宽商务渠道、丰富商务信息，提高行业国际合作水平。三是多组织企业出访考察，在东盟及其他RCEP国家召开商机对接会议，协助企业拓展国际贸易、投资合作。四是推进条块有机结合，行业与地方优势互补，在自贸试验区、经济开发区共同打造RCEP产业集群，实现产业配套发展。

会上，中国出入境检验检疫协会会长王新、中国轻工业联合会副会长李玉中、中国建筑材料流通协会会长秦占学、中国塑料加工工业协会会长王占杰、中国包装联合会副会长韩雪山、中国建材机械工业协会常务副会长王玉敏、中国重机协会副秘书长肖立群以及中国农机工业协会、中国光伏行业协会等行业商（协）会领导人发言交流，强调RCEP实施区域开放带来的新机遇，肯定RCEP产业合作委员会在推动经贸合作中所做工作，介绍了本协会2024年国际合作计划，表示将进一步与RCEP产业合作委员会共同推动国际行业对接，在内外贸一体化、完善产业链供应链中彰显活力。

会上，RCEP产业合作委员会副秘书长吴崇一介绍了RCEP产业合作委员会近年来助力RCEP行业合作的工作情况，并希望与各大商协会发挥各自优势，加强合作，携手共进，共同在RCEP区域合作中助力企业获得新发展。

(责编：曹欣悦、张悦)