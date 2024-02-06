人民网东京2月5日电（许可）2月5日，由中国贸促会和日中经济协会共同主办的中日经济界对话会在日本东京举行。中国贸促会会长任鸿斌率中国企业家代表团出席活动。日中经济协会会长进藤孝生及协会副会长、理事等出席活动，中日经济界100余人与会。

2月5日，由中国贸促会和日中经济协会共同主办的中日经济界对话会在日本东京举行。中国贸促会供图

任鸿斌表示，中国坚定不移扩大高水平对外开放，持续打造市场化、法治化、国际化一流营商环境，欢迎日本企业继续扩大对华投资。此次中国企业家代表团访日，热切期待加强与日本经济界务实合作。中国贸促会愿通过第二届链博会、大阪世博会等平台，推动构筑互利共赢的产业链供应链，促进中日经贸合作和民心相通。

日中经济协会会长进藤孝生，以及野村控股、丸红、阪和兴业、AGC、JUKI、瑞穗等日方企业负责人均表示，愿继续深化同中国贸促会的机制化合作，促进两国贸易投资合作，为中日务实合作贡献力量。

今年1月，由日中经济协会等三大团体共同组织的日本经济界访华团访华，受到李强总理亲切会见，访问取得圆满成功。此次中国贸促会组织中国企业家代表团访日，并与日中经济协会组织对话会，旨在为中日两国经济界加强交流合作搭建桥梁，推动两国经贸合作再上新台阶。中国企业家代表团涵盖中国贸促会相关单位、11家地方和行业贸促会，以及中国企业代表，共95人。

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