人民网莫斯科2月5日电（记者隋鑫）当地时间2月4日晚，中国驻白俄罗斯使馆在明斯克北京饭店举行“温暖迎春·共庆中国年”2024年华侨华人、留学生及中资企业机构新春招待会。中国驻白俄罗斯大使谢小用出席并发表致辞，在白华侨华人、中资企业机构、教师和留学生代表等220多人参加活动。

中国驻白俄罗斯大使谢小用发表致辞。 驻白俄罗斯使馆供图

谢小用在致辞中首先向旅白侨胞、中资企业机构、教师和留学生代表致以新春祝福，为大家长期以来为推动国家发展、促进中白友好、支持使馆工作而付出的努力表示衷心感谢，并简要介绍了2023年中国经济社会重要发展成就和中白全天候全面战略伙伴关系各领域发展取得的丰硕成果。

谢小用表示，2023年广大旅白侨胞、中资机构企业人员、教师和留学生与祖国同呼吸、共命运，助力祖国发展，坚决支持国家统一，反对外部势力干涉中国内政，坚决反对“台独”等分裂势力，在关键节点就国内外大事积极发声，充分展现中华民族凝聚力和向心力；大家踊跃投身中白友好，为深化两国各领域合作、巩固两国人民传统友谊作出了自己的贡献。

驻白俄罗斯使馆2024年新春招待会现场。 驻白俄罗斯使馆供图

谢小用向旅白侨胞、中资企业机构、教师和留学生提出四点希望：一是希望所有在白中国公民做中国形象的维护者。希望大家继续发扬中华民族文明友善、团结进取的优良传统，遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯，同胞之间互帮互助，同当地民众和睦相处，积极回馈当地社会，共同维护中国在白俄罗斯的良好形象。二是希望旅白同胞做助力国内发展和促进中白友好的推动者。希望大家心系祖国发展，支持祖国建设。继续展现自信自强、团结协作的良好风貌，积极参与当地经济社会发展进程。一如既往地促进中白民间往来，为两国交流合作牵线搭桥，为中白增进民间友好、深化双方合作作出新贡献。三是希望在白留学生做实现民族复兴的追梦者。留白学生要把个人的理想追求与实现中华民族伟大复兴的中国梦紧密联系起来。弘扬留学报国的光荣传统，胸怀大志，刻苦学习，早日成长为可堪大任的栋梁之材，在祖国建设和中白合作中绽放青春之花。老师们要继续提高教学能力和研究水平，增进白俄罗斯学生对中国和中国文化的了解，为中白合作事业培养出更多优秀人才。四是希望在白中资企业机构人员做中白关系的贡献者。在白中资企业机构是推动两国关系发展的重要力量。大家要积极把握中白全天候全面战略伙伴关系和两国各领域务实合作蓬勃发展带来的宝贵机遇，积极进取、开拓创新，深挖对白合作潜力，不断取得新业绩，为中白关系向前发展贡献更多力量。

驻白俄罗斯使馆2024年新春招待会现场。 驻白俄罗斯使馆供图

谢小用强调，新的一年，中国驻白俄罗斯使馆将认真落实中央外事工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平外交思想为指导，坚决贯彻“以人民为中心”的宗旨，把外交为民牢牢抗在肩上，始终将旅白同胞的冷暖安危放在心头，加强对在白中国公民和机构的服务和保护，努力为大家在白工作学习生活创造更好的环境。

在白华侨华人、中资企业机构、教师和留学生代表发言。驻白俄罗斯使馆供图

白华侨华人协会会长王晓梦、名誉会长刘洋，白俄罗斯中国企业商会会长张书良，中白工业园区开发股份有限公司总经理李钟汉，明斯克国立语言大学孔子学院中方院长盛雪梅，中国留白博士学者联合会会长张海容，白华侨华人协会华星艺术团团长张霞等先后登台发言，大家表示，在新春佳节到来之际使馆为在白的中国公民举办招待会，令他们体味到来自党和国家的关心关爱，倍感温暖与喜悦。大家对过去一年中国经济社会发展所取得的巨大成就感到骄傲与自豪，对中白两国各领域合作所取得的可喜成果深感欣喜和满意。大家一致表示，新的一年里，将按照谢小用大使所提四点希望，继续尽好本分，做好本职，刻苦学习，努力工作，积极生活，为服务国内发展、推动中白各领域合作、增进中白两国人民友谊作出新的更大贡献。

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