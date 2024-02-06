人民网东京2月5日 （记者朱玥颖）为进一步增进中日青少年之间的友好交流，促进中日两国传统艺术文化的传承发展，1月31日，“第二届中日青少年书画友好交流展”在日本横滨举办。本次活动在中国外文局亚太传播中心的指导下，由人民中国杂志社、日中教育国际交流协会主办，共百余人参加。

与会人员合影。中国外文局亚太传播中心供图

中日青少年书画友好交流活动面向中日两国6至22岁青少年书画爱好者，以“中日两国传统文化故事”“美丽地球·美丽家园”“新时代·新梦想·新希望”为主题，征集原创书法及绘画作品。本次交流展精心挑选出其中近300幅优秀作品进行展陈，自1月31日持续至2月4日。

中国外文局亚太传播中心东京支局支局长吴文钦代读中国外文局亚太传播中心主任陈文戈书面致辞。中国外文局亚太传播中心供图

交流展开幕式上，中国外文局亚太传播中心东京支局支局长吴文钦代读中国外文局亚太传播中心主任陈文戈书面致辞。陈文戈表示，中日两国是一衣带水的邻邦，和平友好始终是两国人民的一致心声。青少年是国家和民族的希望，承载着中日关系的未来，青少年间的交流是中日两国未来交流的基础。希望通过本次展览及中日青少年艺术交流访问之旅，拉近中日两国青少年间的距离，使两国青少年在交流中加深相互理解，增进彼此欣赏，发展长久友谊，为开创两国关系更加美好的明天做出积极贡献。

中华人民共和国驻日本大使馆政治处公参王琳致辞。中国外文局亚太传播中心供图

中华人民共和国驻日本大使馆政治处公参王琳表示，在中日两国数千年的交流中，书画是推进两国友好的重要文化符号。两国同属汉字文化圈。希望通过此次活动，增进中日青少年对东亚文化的认同，让中日青少年成为中日两国文化交流的接班人。期待两国孩子们继续发扬书画艺术传统，开展更多形式丰富、内容多样的交流合作，共同书写中日书画艺术之美，谱写两国友谊新篇章。

横滨市桥本彻国际局长代理、国际连携课亚洲大洋洲担当系长进藤恭子致辞。中国外文局亚太传播中心供图

横滨市桥本彻国际局长代理、国际连携课亚洲大洋洲担当系长进藤恭子表示，横滨市和上海市互为海外友好都市。刚刚过去的2023年，是双方缔结友好条约50周年。经过半世纪的交流，双方通过市民活动、访问团的相互派遣等在体育、文化、艺术、经济、技术等方面的交流活动，实现了各领域、全方位的深度交流。

横滨市议员、前议长、上海市荣誉市民田野井一雄致辞。中国外文局亚太传播中心供图

横滨市议员、前议长、上海市荣誉市民田野井一雄表示，能在2024年举办第二届中日青少年书画展，十分不易。展览的每一幅作品都很有意义，让人感动。希望通过本次展览，可以进一步加深中日两国对于彼此文化的理解。

横滨市上海友好委员会会长、前横滨市中区区长竹前大致辞。中国外文局亚太传播中心供图

横滨市上海友好委员会会长、前横滨市中区区长竹前大表示，日本横滨市中区居住着很多外国人，是日本国际化程度很高的地区，其中，中华街是在日中国人居住密度最高的街区之一。这次书画友好交流展，是中日青少年通过艺术加深彼此理解的一个很好机会。

来自日本的学生代表说，希望可以同各位青年一起，以书道为媒介，促进中日两国间友谊。来自中国云南、甘肃、山东、上海等地的学生代表告诉记者，感谢中国外文局亚太传播中心搭建此次中日青年文化交流平台，让他们的作品登上国际舞台。他们纷纷表示，愿意成为中日文化交流传播使者，以实际行动促进中日青年友好交流和文明交流互鉴，让中日青少年友谊长长久久。

活动最后，现场嘉宾及学生代表共创长卷，祝愿中日两国友谊长青。

除参与本次交流展外，优秀作品学生代表和中日学生代表还将进行为期6天的“中日青少年艺术交流访问之旅”。他们将在东京大学、东京艺术大学、东京都国立博物馆等地与日本当地老师和学生进行深入交流，聆听日本艺术大咖讲座，收获两国青少年间的友谊。

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