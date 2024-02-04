人民网北京2月3日电 （记者李琰）2023年度全球奢华酒店及旅游局颁奖典礼日前在北京举行。在2023年度评选中，境外4家及国内共100家酒店，瑞士国家旅游局、法国旅游发展署等24家境外旅游局以及国内1家文旅机构入选。

颁奖典礼现场，毛里求斯驻华大使王纯万、南非驻华使馆公使巴士迪、马尔代夫驻华使馆临时代办胡达·谢里夫、斯里兰卡驻华使馆公使衔商务参赞娜丽卡·科迪卡塔、土耳其驻华使馆文化旅游参赞德苏迪雅、部分获奖机构代表、文旅界人士及媒体代表等近200人出席。

作为此次颁奖典礼的战略合作伙伴，山西省文化和旅游厅带来了极具山西特色的展品和精彩的文艺表演，包括锦绣坊布艺玩偶、宝源老醋坊山西陈醋、晋艺坊传统铁壶、乡宁紫砂陶等。与此同时，山西剪纸非遗传承人王振华现场展示肖像剪纸技艺，5分钟完成一幅手工剪纸作品，引得围观嘉宾鼓掌称赞。

在表演环节，由山西面食艺术大师、吉尼斯世界纪录保持者王张龙带来了“面团吹气球”“独轮车刀削面”“万缕龙须面”等精彩的面艺表演。其中，一把拉面拉出16384根龙须面的绝技，更是惊艳四座。而极具特色的戏曲水袖表演，展现了中国传统文化的深厚韵味。

据了解，由《LUXURY TIMES现代奢侈品》杂志主办的“全球奢华酒店及旅游局”评选活动已举办4届，受到业界广泛好评。

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