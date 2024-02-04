中国驻西班牙大使姚敬和西班牙市长阿尔梅达为醒狮点睛。人民网记者 许海林摄

人民网马德里2月3日电 （记者颜欢、许海林）当地时间2月2日，2024年欢乐春节发布会在西班牙首都马德里中国文化中心举办。中国驻西班牙大使姚敬、马德里市长阿尔梅达、马德里自治区主席办、司法和地方管理委员加西亚、旅西华侨华人代表、相关合作机构和赞助商代表等近百名嘉宾以及40余家中西新闻媒体出席了发布会。

姚敬在致辞中表示，在与各界人士的交往中，他深切体会到西班牙人民对中国人民的友好情谊，对中国文化的兴趣和喜爱以及对在西华侨华人的接纳和包容。春节源自中国，但属于世界。去年底，联合国大会已经通过决议，将春节确定为联合国假日。在马德里，“欢乐春节”活动已经连续举办了13年，收获了民众的广泛参与和喜爱，成为了马德里市民和当地华侨华人共享的嘉年华。“欢乐春节”之所以如此深入人心，得益于它不仅传承着和平、和睦、和谐等中华文明理念，也承载着家庭和睦、社会包容、人与自然和谐共生等全人类共同价值，得益于旅西华侨华人长期坚持不懈的努力和付出，更离不开马德里市政府和马德里大区政府多年来的大力支持。希望通过这些活动，让更多西班牙民众了解中国传统文化，与中国人民共享节日的喜悦与美好的祝福。

马德里自治区主席办、司法和地方管理委员加西亚表示，中西文化的交流和融合由来已久，兼容并蓄、开放包容的马德里对以踏实肯干、开拓进取的精神而著称的旅西华人敞开怀抱，并希望未来能继续在相互尊重和理解的基础上共同成长。

马德里市长阿尔梅达表示感谢中方和马德里合作举办春节庆祝活动，精彩纷呈的活动深受当地民众喜爱和欢迎，有利于增进中西文化相互了解和交流。他还强调，今年多个活动都带有公益性质，让这场象征着祥和喜悦的文化盛宴增添了更深远的社会意义。

发布会翌日，深圳歌剧舞剧院合唱团为马德里市民献上的中国春节音乐会在西班牙国家音乐厅上演。据了解，未来一个月时间内，新春音乐会、美食品鉴、花车游行、艺术展览、民俗庙会、公路跑等近30个项目在内的马德里“欢乐春节”系列活动正式拉开帷幕，旅西华侨华人将与马德里市民一起欢欢喜喜迎接龙年春节的到来。

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