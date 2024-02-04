中国驻旧金山总领事张建敏在招待会上致辞。人民网记者 邓圩摄

人民网旧金山2月1日电 （记者邓圩）1月31日，中国驻旧金山总领事张建敏偕夫人郑心举办纪念中美建交45周年暨新春招待会。旧金山市市长布里德、加州财务长马世云、美中航空遗产基金会主席杰夫·格林出席并致辞，美国国务院领团办旧金山办公室主任斯坦格、阿拉米达郡议员郝伯特等领区政治、商务、文化、教育、科技等各界代表200余人出席。加州联邦参议员巴特勒、联邦众议员康纳等政要派代表致贺。

张建敏在致辞中表示，45年来，中美关系取得长足进步，给两国人民带来了实实在在的好处，也促进了世界的和平、稳定和繁荣。加州和旧金山在中美关系中具有特殊地位。我们愿与美方各界人士共同努力，落实两国元首达成的重要共识，找到两个大国正确相处之道，做到相互尊重、和平共处、合作共赢。期待加州和旧金山在中美友好的征程上继续领跑。欢迎布里德市长和加州其他城市官员、青年学生和各界人士赴华访问。

布里德表示，为纪念中美建交45周年以及旧金山—上海建立姐妹城市关系，宣布今天为旧金山市“中美友好和传统日”。她表示，两位元首围绕双边关系所面临挑战和未来发展交换意见，展示了双方相向而行的意愿，符合旧金山市人民的期待。招待会期间，布里德还在张建敏陪同下兴致勃勃玩起了中国传统的空竹。

马世云表示，学习中文、访问中国在加州已成为了热潮。加州行政、立法机构的高级官员都对中国怀有善意，期待中美关系进一步发展，加州愿继续走在对华友好的前列。

杰夫·格林深情回忆飞虎队老兵重返中国时受到热烈欢迎的场景，表示美中航空遗产基金会将持续致力于促进中美两国互相理解，深化双边关系。

北京市海外文化中心代表团为招待会带来了精彩的演出，舞蹈、乐器演奏、空竹、皮影等表演引来现场观众一阵阵热烈的掌声。

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