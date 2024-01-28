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中国驻伊尔库茨克总领馆举办华侨华人新春招待会

2024年01月28日11:00 | 来源：人民网-国际频道
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中国驻伊尔库茨克总领事李海在招待会上致辞。中国驻伊尔库茨克总领馆供图
中国驻伊尔库茨克总领事李海在招待会上致辞。中国驻伊尔库茨克总领馆供图

人民网莫斯科1月27日电 （记者肖新新）1月26日，中国驻伊尔库茨克总领馆举办华侨华人新春招待会。领区华侨华人、中资机构、汉语教师和留学生代表等近200人欢聚一堂，共贺农历龙年新春。中国驻伊尔库茨克总领事李海出席并致辞。

李海向与会侨胞致以新春问候并表示，在世界进入新的动荡变革期、全球经济增长动能不足的大背景下，中国不仅是全球经济增长的重要引擎，也是人类命运共同体理念和共建“一带一路”的倡议者和推动者，为国际社会携手建设更加美好的世界注入强大信心和动力。

李海指出，过去一年里，中俄务实合作提质增量，两国贸易额超过2400亿美元，提前并超额实现两国元首提出的战略目标。中俄体育交流年圆满闭幕，两国人文交流开创新局面。2024年是中俄建交75周年和中俄文化年，领区对华合作将迎来新的跨越式发展，双方人员往来将掀起新的高潮。新起点上的中俄关系需要我们每个人身体力行坚定支持和推动发展。新的一年，总领馆将以龙的精神为指引，秉持“外交为民”理念，一如既往做好领事保护和服务工作，推动解决领区中国同胞遇到的各种困难和问题，为大家顺利在俄生活、工作、学习保驾护航，为企业、侨民在领区生存发展创造更加良好的环境。总领馆就是侨民的家。

华侨华人、中资机构代表分别发言，感谢总领馆对领区同胞的关心关爱，表示将立足自身岗位，依法依规经营，积极回馈社会，为促进中俄新时代全面战略协作伙伴关系发展、实现中华民族伟大复兴添砖加瓦、贡献力量。招待会上，华侨华人、留学生表演舞蹈、歌曲等精彩节目，总领馆为侨胞发放“温暖迎春包”，现场洋溢着欢乐祥和的节日氛围。

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(责编：王禹蘅、刘慧)

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