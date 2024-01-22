本报记者 严 瑜

图为在二〇二三中国义乌进口商品博览会上，非洲客商在洽谈中。

龚献明摄（人民视觉）

1月13日至18日，中共中央政治局委员、外交部长王毅应邀访问埃及、突尼斯、多哥、科特迪瓦。这是中国外长连续34年年初首访非洲。

对此，《今日埃及》月刊网站报道称，近年来，埃及和中国之间的经济联系不断扩大，未来合作的潜力也进一步凸显。新加坡《联合早报》网站报道称，中国外长此访释放出赓续中非传统友谊、巩固中非团结合作势头的积极信号。

多家外媒报道称，近年来，中非经贸往来日益密切、基础设施合作逐步深化，中国市场迎来更多“非洲产”，非洲国家期盼更多“中国造”，双边合作前景广阔。

“非洲产”丰富中国人的“购物车”

坦桑尼亚《每日新闻》日前报道称，近日，坦桑尼亚农业部正式通知坦桑尼亚园艺协会，中国海关总署已选择3个坦桑尼亚牛油果种植园和包装厂的样本进行合规性检查。坦桑尼亚专家表示，首批牛油果种植园的视频检查将在2024年3月的收获季节进行。坦桑尼亚总统哈桑2022年访华时，与中国签署了一项关于新鲜牛油果输华植物检疫要求的议定书，这意味着中国将允许坦桑尼亚种植的牛油果进入其庞大的市场。

该报引述坦桑尼亚园艺协会首席执行官姆金迪的话称，中国市场的开放将鼓励坦桑尼亚农民的牛油果生产，帮助他们提高家庭收入，增加对农产品加工的投资，进而加强中坦两国之间的双边贸易关系。

埃塞俄比亚咖啡、马达加斯加精油、南非柑橘……如今，越来越多产自非洲的商品出现在中国商场的货柜上，被中国消费者选入购物车，为中非经贸往来的火热图景写下一笔笔生动注脚。

多家外媒关注到，近年来，中国一直积极拓宽非洲产品进入中国市场的渠道，与非洲共享中国对外开放机遇。通过中国—非洲经贸博览会、中国国际进口博览会、非洲好物网购节等平台，中国为非洲产品提供了展示窗口和打开中国以及国际市场的机会，给非洲国家的经济发展带来新机遇。

澳大利亚“国外简报”网站报道称，中国—非洲经贸博览会进一步促进中非之间的贸易便利化，包括利用电子商务和网上购物渠道，更好地将高质量的非洲产品引入中国市场。同时，中国政府正积极努力加强同非洲的农业合作，并取消对最不发达国家的关税。这将进一步巩固中国作为非洲大陆主要贸易伙伴的地位。

2023年12月，中国国务院关税税则委员会发布公告决定，自2023年12月25日起，对原产于安哥拉、冈比亚、刚果（金）、马达加斯加、马里、毛里塔尼亚等6个最不发达国家的98%税目产品实施零关税。此前，中国政府已宣布对其他21个非洲国家实施类似的零关税政策。这意味着到2023年底，享受98%税目输华产品零关税的非洲国家达到27个。

对此，尼日利亚《每日信报》报道称，新政策将促进非洲对中国的出口，帮助非洲发展生产能力，是中非关系的一个里程碑，也是非洲经济多样化的一个机遇。

“中国造”助力非洲发展与进步

在“非洲产”源源不断进入中国市场的同时，“中国造”也获得越来越多非洲人的青睐。2023年首次发布的“中国—非洲贸易指数”显示，2000年以来，中非贸易飞速发展，规模不断扩大，质量持续提升。中非贸易结构指标整体呈上升趋势，2022年达到143.69。中国对非洲出口主要产品集中在机电产品、劳密产品和钢材等。

除了中国制造的商品外，近年来，中国投资建造的各类基础设施项目也在非洲“遍地开花”，为促进当地经济社会发展和民生改善等发挥积极作用，绘就中非合作的另一幅动人画卷。

英国《非洲领导力杂志》指出，中国对非洲的投资项目包括公路、港口和发电厂等大型基础设施，通过解决非洲基础设施问题，支持非洲的经济增长和区域一体化发展。例如，在中国的援助下，中非共和国首座光伏电站萨卡伊光伏电站于2022年6月并网发电，极大地缓解了该国供电紧张的问题，促进了其经济发展。此外，中国还援助了乌干达的水电站、埃塞俄比亚的风力发电站等绿色发展项目，向非洲提供技术、医疗保健、农业、教育等方面的帮助。

《加纳时报》网站刊文称，随着共建“一带一路”倡议框架内的各大项目在非洲各国顺利推进，共建“一带一路”倡议实实在在地为加强区域互联互通发挥作用。文章举例，在位于西非中心的尼日利亚，阿布贾至卡杜纳铁路（阿卡铁路）、拉各斯—伊巴丹铁路（拉伊铁路）、卡科特港国际机场等“一带一路”标志性项目彰显该倡议在完善地区基础设施建设方面的突出贡献；在肯尼亚，绵延万里的公路、铁路以及大量医院和学校等基建成果也是中国倾力支持非洲的有力证明。

文章还提到，共建“一带一路”倡议深度融入非洲可持续发展进程，中国企业正基于倡议框架下的绿色能源项目加速推进非洲大陆绿色发展。这些清洁能源项目满足了非洲国家的发展愿望，将助力非洲大陆的发展与进步。

肯尼亚《民族报》称，中国是非洲最大的投资来源国之一，对非洲经济增长的贡献率超过20%。肯尼亚将在绿色能源、蓝色经济、保障性住房、制造业、信息高速公路和农业加工等多个领域向潜在的中国投资者展示投资机会。

中非关系堪称互利共赢典范

塞拉利昂马可尼大学中非研究院院长阿尔法·穆罕默德·贾洛日前撰文称，中非关系堪称互利共赢典范。中国是非洲最大的贸易伙伴，在基础设施、矿业、农业和制造业等领域进行了大量投资。非洲国家从中国获得了部分发展项目资金，中国也从非洲获得了工业发展所需资源以及巨大的商品市场。在中国式现代化持续推进、非洲加速发展的背景下，中非合作势在必行。中非伙伴关系可以促进经济增长，减少贫困，提升成百上千万非洲人的生活水平。只要坚持互利共赢，妥善解决对方关切，双方都能从中获益。中非可以进一步加强合作，树立21世纪国际合作典范。

“在中非合作论坛的助力下，中国和非洲在经济上建立了良好关系。”《非洲领导力杂志》称，随着中非合作论坛在2000年正式成立，中国与非洲国家的贸易合作显著增加。尤其是近年来，中国与非洲的经贸合作高质量发展，为双方带来了新机遇。如今，双方贸易关系十分紧密。《中国与非洲经贸关系报告（2023）》显示，南非、尼日利亚、安哥拉和埃及、刚果（金）是中国在非洲的前五大贸易伙伴。

“中国是非洲最重要的贸易伙伴。”《非洲领导力杂志》评论称，“中国与非洲之间友好的合作关系将为中国、非洲乃至全世界带来光明的未来。”该媒体认为，通过技术转让、助力可持续发展等方式，中非合作将有助于创造更加繁荣、互联的世界。

《纳米比亚经济学家报》网站刊文称，面对复杂的国际经济形势，中国积极同他国分享发展机遇，为全球经济注入“确定性”。文章称，中国提出的经济举措和国际倡议提升了全球经济韧性，帮助纳米比亚增强了扩大经济规模的可能性。随着中国不断加强互联互通，整合产业链、供应链与价值链，营造公平开放的营商环境，中国为全球经济增长创造新机遇，纳米比亚也将从中获益。根据纳米比亚银行的经济展望，2023年与2024年纳米比亚经济有望持续增长，并将从与中国的全面战略合作伙伴关系中获益。

“针砭欧洲”网站刊文称，展望未来，预计非洲和中国对于彼此将变得更加重要。日益成熟的中国对非贸易和投资及其所带来的技术、物流和能力，将在未来几代人的时间内为非洲经济和社会转型提供助力。

(责编：贾文婷、刘叶婷)