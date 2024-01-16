人民网迪拜1月15日电 （记者任皓宇）“小孩小孩你别馋，过了腊八就是年；腊八粥喝几天，哩哩啦啦二十三……”随着音乐响起，来自迪拜中国学校的80名儿童身穿汉服手持非遗产品龙灯，唱着熟悉的过年童谣，从两侧观众席走廊向前走去，一句句童声祝福让年味气氛充满剧场。14日，第十届阿联酋华侨华人春晚在迪拜歌剧院举行，2000多名华侨华人与各国友好人士欢聚一堂，共迎新春佳节。

迪拜歌剧院现场。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

晚会在气势恢宏的《保卫黄河》大合唱中正式拉开帷幕。《四季诗韵》童声诗朗诵表演韵味悠长、阿拉伯传统民族歌谣表演童真可爱、《南狮梦》民俗传承舞蹈表演灵动飘逸……晚会期间，28个精彩节目接连引起场内热烈的掌声。

中国驻阿联酋大使张益明致辞。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

中国驻阿联酋大使张益明表示，春节是中华民族最隆重的传统佳节。阿联酋华侨华人春晚历经多年不断发展壮大，不仅成为30万旅阿侨胞翘首期盼的视听盛宴，更是海外中华儿女弘扬中华传统文化，加强各国文明互鉴，增进世界友好的大舞台。2024年是新中国成立七十五周年，是中阿建交四十周年。本届春晚为两国建交系列活动拉开序幕。新年新起点、新年新气象，祝愿大家在阿联酋这个大舞台，在迪拜这个国际大都市，放飞梦想，再创辉煌。

第十届阿联酋华侨华人春晚总导演李冬霞致辞。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

第十届阿联酋华侨华人春晚总导演李冬霞表示，华侨华人在外发展始终心系祖国，弘扬中华优秀传统文化是我们的共同责任。中华优秀传统文化源远流长，内涵丰富，正在吸引越来越多的国际友人进一步了解中国。国之交在于民相亲，民相亲在于心相通，期待春晚这种形式的文化交流能够为双方搭建更多相通相亲的桥梁。

《保卫黄河》大合唱表演。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

《四季诗韵》童声诗朗诵表演。人民网记者 任皓宇摄

据介绍，本届春晚共有1000余名演职人员，年龄跨度从5岁至68岁，来自70余个国家。在本届春晚中，很多国际人士参演不同节目，为观众带来多元文化体验。

“唱的真好”“发音很标准”……刚刚结束中文独唱《不忘初心》表演的阿联酋歌剧家法蒂玛·哈什米一走到后台，大家纷纷围上来交流称赞。“这一个月来，我每天都在跟着拼音背歌词、练发音。”哈什米告诉记者，接到参加春晚的邀请后，她就在考虑演唱一首中文歌曲。“最开始听到《不忘初心》我感觉旋律很不错，后来我又去了解歌曲中文歌词的意思，寓意暖心深刻，我就决定演唱这首歌曲。”哈什米说，音乐具有一种超越语言和文化的力量，可以更加有效推进文化交流、促进民心相通。“我很期待在不久的将来去中国演唱中文歌曲。”

“这是我第一次参加中国春节相关活动，表演很精彩。”来自摩洛哥的观众本尼斯在春晚结束后告诉记者，此次春晚为他提供了一次新的了解中国文化的体验。“尤其是看到不同国家的演员一起在庆祝中国传统佳节这样的舞台奉献精彩的节目，让我深刻感受到文化交流的独特魅力。”

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