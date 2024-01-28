书展全景。人民网记者 黄培昭摄

人民网开罗1月27日电 （记者黄培昭）第55届埃及开罗国际书展1月25日在埃及国际展览中心开幕，将一直持续至2月6日。来自70多个国家的1200多家出版机构参加展览，这一数字大大超过往届，可谓“盛况空前”。

开幕当天，埃及总理马德布利亲临书展，并发表致词。马德布利说：“这一活动是连接埃及文化与其他阿拉伯和国际文化的最重要桥梁之一，也代表了埃及一直以来对各种科学贡献的启蒙作用和影响力的延伸。”

当地媒体报道说，仅在开幕当天，逛展人数就达到50万人次。人民网记者26日在书展现场采访时发现，书展现场人山人海、熙熙攘攘，前来购书者络绎不绝。

中国优秀图书受到埃及和阿拉伯读者的关注和好评。中国文化、中国历史、中国文学、中文教育、中国经济等方面的优秀图书，也受到当地读者的追捧。

书展上，还举行了有关中埃文学交流、中国优秀文学图书的推介等活动。中国图书进出口（集团）有限公司代表刘怡在致辞中说，中埃文学对话的重要性，是以文学来打破空间距离，在思想共识的基础上进一步探讨，如中国和埃及这样的文明古国到底为这个世界构想着怎样的未来，这是现当代文学的重要意义。

中国著名诗人赵丽宏致辞说，在人类的文学遗产中，诗歌是最古老的，也是最有生命力的。现代中国，诗歌也是文学创作中最受人关注的体裁。埃及是人类文明的发源地之一，埃及也是一个充满诗意的国度。两个人类文明发源地的文化大国，有很多相似的历史和文化的积淀，也有着千丝万缕的关联。今天，我作为一个中国诗人来到开罗，和埃及的诗人和文学界的朋友交流，就是这种关联的一部分。

中国著名儿童文学作家薛涛在演讲中指出，文学是寒夜中的灯火，就算不是方向，也是一个念想；我们手中的笔如果握得牢牢的，有可擦亮的阿拉丁神灯，让刀枪入库、马放南山，为困境中的人类带来希望。

(责编：王禹蘅、刘慧)