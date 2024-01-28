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中国驻日本大使馆举办2024年留日学人春节招待会

2024年01月28日10:28 | 来源：人民网-国际频道
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中国驻日本大使吴江浩出席招待会并发表致辞。人民网记者 许可摄
中国驻日本大使吴江浩出席招待会并发表致辞。人民网记者 许可摄

人民网东京1月27日电 （记者岳林炜、许可）26日，中国驻日本大使馆在东京举办2024年留日学人春节招待会。中国驻日本大使吴江浩出席并致辞，公参杜柯伟致祝酒词。在日中国留学生、学者共300余人参加招待会。

吴江浩向全体在日学人致以亲切问候和新春祝福。他充分肯定广大留日学人为服务祖国发展做出的贡献，热烈祝贺大家取得的成绩。希望广大留日学人继续发扬爱国光荣传统，刻苦钻研、勤奋工作，更加奋发有为，通过多种方式积极服务祖国各领域发展。

日中科学技术文化中心理事长、日本工程院院士、原埼玉工业大学副校长巨东英教授代表在日中国学者发言。他表示，作为在日留学工作了三十余年的老留学生，切身体会到了祖国的发展强大给海外学子带来的自豪和信心。留日学子一直坚守报效祖国、振兴中华的初心，作为祖国改革开放的受益者，更应为祖国的发展壮大竭尽全力，用拼搏与实干，为国家的科技自立自强贡献力量，在各自学科领域向世界发出强劲有力的中国声音。

全日本中国留学生学友会会长、东京大学博士生匡峤岳代表留学生发言。她表示，新时代的留日学子将牢记留学报国的初心，勤勉学业，开拓创新，争做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年，以过硬本领投身祖国现代化建设事业中，以更加积极向上的姿态，展现可信、可爱、可敬的中国形象。

招待会上，来自东京地区的留学生表演了中国古典舞蹈、二胡、川剧变脸等节目，为招待会增添了热烈喜庆的节日氛围。与会人员饱含深情齐声合唱《我和我的祖国》，将招待会气氛推向高潮。广大留日学人在招待会现场共同祝愿祖国繁荣昌盛、国泰民安。

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(责编：王禹蘅、刘慧)

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